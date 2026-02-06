De cinco módulos de vacunación anunciados en Metrobús de Tlalpan, sólo instalan uno y por 40 minutos

Personal de la Secretaría de Salud aplica vacunas en las inmediaciones de la estación El Caminero de la Línea 1 del Metrobús en la Ciudad de México, el jueves 5 de febrero de 2026. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A dos días de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunciara la instalación de 2 mil módulos de vacunación contra el sarampión en puntos de alta afluencia, un recorrido realizado por Proceso –el 5 de febrero– constató que dentro la alcaldía Tlalpan, en las estaciones de la Línea 1 del Metrobús, no había puestos instalados.

De las cinco estaciones en las que se anunció la instalación de módulos, solo se realizó la vacunación en las inmediaciones de la estación El Caminero, donde por alrededor de 40 minutos los ciudadanos pudieron vacunarse directamente sobre la vía pública, pese a que la estrategia fue presentada por la dirigente local morenista tras confirmarse 113 casos de sarampión en la capital.

Ahí, las dosis se aplicaron a personas de entre 10 y 49 años que las solicitaron; después del tiempo referido, el personal sanitario se retiró del lugar en un vehículo oficial.

El 4 de febrero último, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (Sedesa) publicó en X detalles de la jornada de vacunación prevista para este jueves en la Línea 1 del Metrobús; después fue eliminado.

En el mensaje, la dependencia precisó que la campaña se realizaría de 8:30 a 14:00 horas e incluiría las estaciones Caminero, Santa Úrsula, Ayuntamiento, Corregidora y Villa Olímpica, donde esta revista realizó el recorrido.

Aún más, el 3 de febrero, Brugada anunció la instalación de módulos de vacunación en centros de transferencia de pasajeros, exteriores de estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús y Red de Transporte de Pasajeros, además de escuelas de nivel medio superior y superior y otros puntos de la ciudad.

“Nos venimos preparando desde agosto del año pasado; esto del sarampión no es nuevo, y desde ese mes se emprendió una campaña para vacunarse”, declaró. Añadió que durante ese periodo se vacunó a más de 800 mil personas de entre 20 y 40 años y “se desarrollaron cerca de 300 mil vacunas”.

También indicó que la mayoría de los casos corresponde a personas adultas y que los fallecimientos asociados al brote se han presentado en otras entidades del país.

El anuncio ocurrió seis días después de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activó un operativo de vacunación tras la identificación de un caso sospechoso en la Facultad de Medicina, donde entre el 28 y el 30 de enero se aplicaron mil 899 dosis.