Detienen a cinco personas que robaron una casa disfrazados de trabajadores de limpia (Video)

Los asaltantes vestían uniformes del servicio de limpia de la CDMX. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos mujeres de 55 y 61 años y tres hombres de 15, 31 y 38 años fueron detenidas en la alcaldía Iztacalco por su presunta participación en el robo a una vivienda en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, donde los responsables se hicieron pasar por trabajadores de limpia para poder ingresar al domicilio.

El robo, perpetrado el 3 de febrero último, se difundió tras la circulación de videos de videovigilancia en los que se observa a tres hombres afuera del domicilio afectado, aparentando realizar labores de intendencia: uno barría la banqueta y otro permanecía recargado en un vehículo mientras esperaban que una habitante abriera la puerta.

Cuando la residente ingresó al inmueble, fue sometida por la espalda y obligada a entrar; dentro se encontraba su madre, quien también fue amenazada.

Mientras uno de los agresores vigilaba a ambas, los otros recorrieron las habitaciones y sustrajeron dinero, joyas y otras pertenencias. Después huyeron en el automóvil de la víctima y posteriormente cambiaron de unidad.

ASÍ OPERA LA ??



Cámaras de seguridad exhiben a tres delincuentes disfrazados de trabajadores de limpia que asaltaron a una familia en #SanJuanDeAragón, @TuAlcaldiaGAM .



Amenazaron a una mujer, la obligaron a entrar a su casa y saquearon joyas, electrónicos y una camioneta.… pic.twitter.com/crFAXcxFfM — Halcon (@HalconOnce) February 4, 2026

Este 6 de febrero, tres días después del ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que sus oficiales realizaron trabajos de investigación e inteligencia para dar con los asaltantes.

Para ello, analizaron las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Norte, con lo que identificaron el paso de un vehículo blanco y una zona de movilidad de los presuntos responsables en la alcaldía Iztacalco.

Con esa información implementaron recorridos de reconocimiento y patrullajes preventivos. Durante uno de ellos, en el cruce del Canal de Río Churubusco y la avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental, policías ubicaron el automóvil al que daban seguimiento; al aproximarse, uno de los tripulantes arrojó un paquete emplayado e intentó huir.

Los agentes interceptaron la unidad, de la que descendieron dos hombres, y tras una revisión preventiva aseguraron seis bolsas negras con mariguana envueltas en plástico transparente, cuatro teléfonos celulares, dos camisolas y un pantalón color naranja —similares a los utilizados durante el robo—, así como dinero en efectivo.

Mientras se realizaba la detención, dos mujeres y otro hombre intentaron impedir la acción policial jaloneando a los señalados. Luego de controlar la situación, las autoridades aprehendieron a las cinco personas.

Los detenidos, junto con el vehículo y los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La SSC indicó que, de acuerdo con información obtenida, los mencionados son presuntos integrantes de una célula delictiva familiar dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo.

También precisó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), continúa la integración de la carpeta de investigación derivada de la denuncia de las víctimas para identificar y detener a otros posibles involucrados.