CDMX instalará módulos nocturnos de vacunación contra sarampión en las 16 alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con 112 casos confirmados de sarampión en la capital mexicana, que lo coloca en el tercer lugar nacional, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que el próximo domingo 8 de febrero iniciará una campaña de vacunación preventiva con módulos nocturnos en las 16 alcaldías.

El anuncio lo realizó la mandataria morenista en un contexto en el que el país ya superó los 2 mil contagios en 2026. Según el Informe Diario del Brote de Sarampión en México del 5 de febrero, la entidad que encabeza el registro de casos de sarampión es Jalisco con mil 183 casos confirmados, después Chiapas con 232, mientras la capital acumula 112.

En la ciudad además se registran 371 casos probables, sin defunciones y con una tasa de incidencia de 1.22, dentro de un escenario de brotes activos en otras entidades.

Ante ese panorama, Brugada aseguró que la estrategia de vacunación operará con más de 300 puntos en centros de salud, 64 módulos en sistemas de transporte público y sedes adicionales en espacios de alta afluencia, además de un módulo central por alcaldía con horario extendido hasta las 23:00 horas para permitir el acceso fuera de la jornada laboral.

La dirigente local explicó que la campaña se plantea como una medida anticipada frente al flujo diario de población nacional y extranjera que recibe la ciudad, considerado un factor de riesgo para la propagación del virus.

Y añadió que el programa no estará enfocado únicamente en menores de edad, ya que en la capital la mayoría de los casos se ha presentado en personas menores de 50 años, por lo que convocó a la población de 49 años o menos a vacunarse.

Detalló que de manera paralela se desplegará un barrido territorial intensivo mediante módulos móviles y permanentes que recorrerán alrededor de 200 colonias por día y que la red crecerá progresivamente hasta alcanzar cerca de 2 mil puntos de vacunación.

Brugada recordó que en 2024 se contuvo un brote de sarampión y sostuvo que actualmente el número de casos en la ciudad es menor frente a otras entidades del país.