Entregan obras de mantenimiento en tres unidades habitacionales de la CDMX

Clara Brugada en la entrega de obras de mantenimiento en unidades habitacionales de la alcaldía Benito Juárez. Foto: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de trabajos de mantenimiento en tres unidades habitacionales como parte del programa OTOCH, en la alcaldía Benito Juárez, donde dijo que en 2026 se prevé intervenir más de 2 mil 500 unidades en la capital mexicana, con una inversión de 600 millones de pesos.

Durante el acto realizado en la Unidad Habitacional Cerrada 21 de Marzo, ubicada en la colonia 8 de Agosto, la mandataria afirmó que en 2025 se atendieron mil 888 conjuntos habitacionales en la CDMX.

Explicó que el presupuesto pasó de 250 millones de pesos en 2024 a 600 millones en 2025 y se mantendrá en 2026, lo que sumará mil 200 millones de pesos en ambos años: “En dos años, 2025 y 2026, tendremos mil 200 millones de pesos, para mejorar las unidades habitacionales; para hacer mantenimiento mayor, para hacer mantenimiento menor, para pintar, para arreglarlas”.

Para este año, la morenista aseguró que contempla intervenir más de 2 mil 500 unidades.

El evento de este 6 de febrero se realizó de manera simultánea con la entrega de trabajos en las unidades habitacionales Tokio 514, en la colonia Portales Norte, y Luis Spota 91, también en la misma demarcación.

En la Unidad Habitacional Cerrada 21 de Marzo, la actual administración destinó una inversión de 1 millón 200 mil pesos para pintar edificios y escaleras, realizar balizamiento en el estacionamiento, intervenir guarniciones y jardineras, además de cambiar luminarias y reflectores para iluminar el conjunto.

En la unidad Luis Spota 91 se invirtieron 300 mil pesos para la pintura total de los edificios y la colocación de luminarias, mientras que en la unidad Tokio 514 se pintaron todos los inmuebles del conjunto habitacional.

En el mismo evento, Brugada distribuyó detectores de gas y compartió que en la ciudad ocurren “en promedio, 11 casos de incendios por motivo de fugas de gas; más de 4 mil casos al año”.

En la demostración del dispositivo, la subsecretaria de Atención a Unidades Habitacionales de la Secretaría de Vivienda, Guadalupe Chávez Contreras, explicó que la alarma detecta gas LP, gas natural y humo. Además, dio indicaciones de instalación y actuación ante una activación: colocarla aproximadamente a la altura del hombro; evitar ubicarla cerca de cocinas o baños por presencia de vapor; y, si suena, no encender luces, abrir puertas y ventanas, salir y llamar al 911.