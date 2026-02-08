Clima

Arranca la semana con frío intenso el lunes en CDMX: estas son las seis alcaldías con alertas

En dos demarcaciones se pronostican heladas y temperaturas de entre 1 y 3 grados entre las 00:00 y las 08:00 horas del 9 de febrero. Atienda estas recomendaciones
domingo, 8 de febrero de 2026 · 15:40

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  La semana arrancará con frío intenso y heladas en dos alcaldías de la capital del país y bajas temperaturas en otras cuatro.

El Gobierno de la Ciudad de México emitió diversas recomendaciones a la población para protegerse de las condiciones adversas en la temperatura.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa Alerta Naranja por pronóstico de frío para la madrugada y mañana del lunes en las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 y las 08:00 horas del 9 de febrero.

 

 

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco.

 

 

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00, del 09/02/2026.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

