Arranca la semana con frío intenso el lunes en CDMX: estas son las seis alcaldías con alertas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La semana arrancará con frío intenso y heladas en dos alcaldías de la capital del país y bajas temperaturas en otras cuatro.

El Gobierno de la Ciudad de México emitió diversas recomendaciones a la población para protegerse de las condiciones adversas en la temperatura.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa Alerta Naranja por pronóstico de frío para la madrugada y mañana del lunes en las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 y las 08:00 horas del 9 de febrero.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 09/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/D7Z2qfNXd2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 8, 2026

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00, del 09/02/2026.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.