Arranca la semana con frío intenso el lunes en CDMX: estas son las seis alcaldías con alertas

Clima
Arranca la semana con frío intenso el lunes en CDMX: estas son las seis alcaldías con alertasEn dos demarcaciones se pronostican heladas y temperaturas de entre 1 y 3 grados entre las 00:00 y las 08:00 horas del 9 de febrero. Atienda estas recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La semana arrancará con frío intenso y heladas en dos alcaldías de la capital del país y bajas temperaturas en otras cuatro.
El Gobierno de la Ciudad de México emitió diversas recomendaciones a la población para protegerse de las condiciones adversas en la temperatura.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa Alerta Naranja por pronóstico de frío para la madrugada y mañana del lunes en las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.
Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 y las 08:00 horas del 9 de febrero.
Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco.
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00, del 09/02/2026.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.