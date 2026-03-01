Madrugada y amanecer fríos este lunes en CDMX: alertas para seis alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México activó Alerta Naranja para una alcaldía y Amarilla para cinco por frío para las primeras horas del lunes.

Las autoridades capitalinas emitieron recomendaciones a la ciudadanía para protegerse de los efectos del clima gélido.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas del lunes en la alcaldía Tlalpan.

Se pronostican temperaturas y heladas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 02 de marzo.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 02/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 02/03/2026, en las demarcaciones:… pic.twitter.com/W0Owt1j7M2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 1, 2026

Asimismo, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.