Anuncian Doble Hoy No Circula este miércoles 11 de marzo por Fase I de Contingencia Ambiental

Anuncian Doble Hoy No Circula este miércoles 11 de marzo por Fase I de Contingencia AmbientalEstos son los vehículos que no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas:
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este martes 10 de marzo la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.
En un comunicado emitido a las 16:00 horas, la Comisión reportó concentraciones máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Explicó que el sistema anticiclónico en el Valle de México, que provoca estabilidad atmosférica, así como el viento débil y las temperaturas de 28 grados Celsius, favorecen las concentraciones de ozono, provocando que la calidad del aire sea de Muy Mala.
Por ello, anunció la aplicación de la Fase I de Contingencia Ambiental, lo que, entre otras medidas, implica el Doble Hoy No Circula para este miércoles 11 de marzo, para los siguientes vehículos:
Vehículos que no circulan este miércoles 11 de marzo de 2026
Deberán suspender la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.
- Los vehículos sin holograma de verificación como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.
- Los taxis dejan de circular según el holograma y engomado que porten, al igual que los particulares, pero de las 10:00 a las 22:00 horas.
Vehículos que sí circulan este miércoles 11 de marzo
- Vehículos eléctricos e híbridos y que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
- Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, excepto por los que cuenten con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.
- Vehículos que se usen para casos urgentes, como emergencias médicas.
- Vehículos oficiales destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abasto de agua.
- Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.
- Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.
- Las motocicletas están exentas de la Fase I.