Anuncian Doble Hoy No Circula este miércoles 11 de marzo por Fase I de Contingencia Ambiental

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este martes 10 de marzo la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En un comunicado emitido a las 16:00 horas, la Comisión reportó concentraciones máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Explicó que el sistema anticiclónico en el Valle de México, que provoca estabilidad atmosférica, así como el viento débil y las temperaturas de 28 grados Celsius, favorecen las concentraciones de ozono, provocando que la calidad del aire sea de Muy Mala.

Por ello, anunció la aplicación de la Fase I de Contingencia Ambiental, lo que, entre otras medidas, implica el Doble Hoy No Circula para este miércoles 11 de marzo, para los siguientes vehículos:

Vehículos que no circulan este miércoles 11 de marzo de 2026

Deberán suspender la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4. Los vehículos sin holograma de verificación como los antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras. Los taxis dejan de circular según el holograma y engomado que porten, al igual que los particulares, pero de las 10:00 a las 22:00 horas.

Vehículos que sí circulan este miércoles 11 de marzo