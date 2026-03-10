Captan asalto a comensales en restaurante de Lomas de Chapultepec (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En cuestión de segundos, un hombre asaltó a varios comensales que se encontraban en la terraza de un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos, que ocurrieron a plena luz del día del pasado 7 de marzo, quedaron captados por las cámaras de vigilancia del establecimiento, presuntamente MÄTRE Pan, ubicado a unas calles de Paseo de la Reforma.

En la grabación se observa a un sujeto vestido de negro y con una gorra azul, que llega a la zona de la terraza del local simulando hablar por teléfono, mientras que siete personas estaban platicando y consumiendo sus alimentos en dos de las mesas.

De pronto, el delincuente se acercó a una de las mesas donde estaban cuatro personas, guardó su celular y sacó rápidamente una pistola para amagar a un joven que vestía de blanco.

Inmediatamente, el comensal le entregó su reloj y el asaltante les exigió a sus acompañantes de este que también les entregara sus pertenencias.

Al ver que se trataba de un asalto, dos mujeres y un hombre que se encontraban en la mesa de a lado intentaron huir. Sin embargo, el asaltante los amenazó y las personas terminaron permaneciendo en el lugar.

Mientras eso sucedía, el joven de blanco le retiró un accesorio de la mano a una de las chicas que lo acompañaban, quien estaba en crisis por el atraco.

Posteriormente, el delincuente regresó con los comensales que retuvo y les exigió que les diera los objetos de valor que portaban, por lo que el joven que venía con las dos chicas le entregó efectivo al ratero.

Luego de que llevara a cabo su cometido, el asaltante rápidamente abandonó la terraza y se dio a la fuga caminando.

Instantes después, un par de empleadas del establecimiento salieron a la zona de la terraza para ver lo que había sucedido, mientras que una de las comensales lloraba.

La SSC analiza grabaciones del asalto

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó tener conocimiento del asalto a los clientes del restaurante ubicado en Lomas de Chapultepec.

La dependencia detalló que obtuvo el testimonio de una de las personas afectadas, quien refirió que “un hombre se les acercó y los despojó de sus pertenencias y huyó del sitio”.

Aunque la SSC aseguró que ya se realiza un análisis de los videos de las cámaras de videovigilancia en la zona, con la finalidad de dar con el paradero del delincuente, hasta el momento aun no se reportan personas detenidas.

Asimismo, las autoridades señalaron que brindan asesoría y acompañamiento a las víctimas de este percance para que presenten las denuncias correspondientes.

El hurto, que quedó captado en video, rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación entre los internautas por la facilidad en la que se llevó a cabo el hurto, además de que tuvo lugar en una de las zonas más exclusivas de la capital.