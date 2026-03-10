Contingencia ambiental activa el Doble Hoy No Circula: autos que no circulan el 11 de marzo en CDMX y Edomex

La contingencia ambiental activÃ³ restricciones vehiculares en el Valle de MÃ©xico. Estos autos no podrÃ¡n circular el miÃ©rcoles 11 de marzo.. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La ComisiÃ³n Ambiental de la MegalÃ³polis (CAMegalÃ³polis) informÃ³ en su reporte de las 20:00 horas que la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico activada la tarde de este el martes 10 de marzo de 2026, se mantiene para el 11 de marzo, ya que las estaciones del sistema de monitoreo atmosfÃ©rico registraron concentraciones elevadas de este contaminante.

De acuerdo con el reporte de la autoridad ambiental, la medida se aplicÃ³ tras detectar 159 partes por mil millones de ozono en una estaciÃ³n de monitoreo ubicada en el municipio de Naucalpan, en el Estado de MÃ©xico.

La comisiÃ³n informÃ³ que la activaciÃ³n del protocolo busca reducir la exposiciÃ³n de la poblaciÃ³n al aire contaminado y disminuir la emisiÃ³n de contaminantes en la regiÃ³n.

El organismo explicÃ³ que un sistema de alta presiÃ³n en la atmÃ³sfera generÃ³ condiciones que favorecieron la acumulaciÃ³n de ozono en el Valle de MÃ©xico. Entre estos factores se encuentran estabilidad atmosfÃ©rica, radiaciÃ³n solar intensa y vientos de baja velocidad.

Como parte de las acciones previstas en el programa de contingencias ambientales atmosfÃ©ricas, las autoridades activaron el programa Doble Hoy No Circula para el miÃ©rcoles 11 de marzo de 2026 en la Ciudad de MÃ©xico y en municipios del Estado de MÃ©xico que integran la zona metropolitana.

Autos que no circulan el miÃ©rcoles 11 de marzo por el Doble Hoy No Circula

La ComisiÃ³n Ambiental de la MegalÃ³polis informÃ³ que las restricciones vehiculares estarÃ¡n vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas del miÃ©rcoles 11 de marzo.

Los vehÃ­culos que deberÃ¡n suspender su circulaciÃ³n son:

VehÃ­culos de uso particular con holograma de verificaciÃ³n 2.

VehÃ­culos de uso particular con holograma 1 cuyo Ãºltimo dÃ­gito de placa sea impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

VehÃ­culos con holograma 0 y 00, engomado rojo y terminaciÃ³n de placa 3 y 4.

VehÃ­culos sin holograma de verificaciÃ³n, incluidos autos nuevos, de demostraciÃ³n, con pase turÃ­stico o con placas forÃ¡neas.

50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP que no cuenten con vÃ¡lvula de desconexiÃ³n seca y cuya terminaciÃ³n de matrÃ­cula sea impar.

La medida se aplica en las 16 alcaldÃ­as de la Ciudad de MÃ©xico y en municipios conurbados del Estado de MÃ©xico que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico.

Las restricciones forman parte de las acciones que buscan reducir las emisiones de contaminantes generadas por vehÃ­culos automotores, consideradas entre las principales fuentes de precursores de ozono en la regiÃ³n.

VehÃ­culos exentos de las restricciones

Durante la contingencia ambiental algunos vehÃ­culos pueden circular sin restricciones.

Entre ellos se encuentran:

VehÃ­culos elÃ©ctricos e hÃ­bridos.

VehÃ­culos con matrÃ­cula ecolÃ³gica o holograma exento.

Transporte pÃºblico y unidades concesionadas.

VehÃ­culos de emergencia, como ambulancias, patrullas y unidades de protecciÃ³n civil.

VehÃ­culos destinados a servicios urbanos y de seguridad.

VehÃ­culos que transportan personas con discapacidad con la autorizaciÃ³n correspondiente.

Los taxis tambiÃ©n pueden circular, aunque deben respetar restricciones de acuerdo con el holograma de verificaciÃ³n y el horario establecido en el programa.

AdemÃ¡s, los vehÃ­culos de carga local o federal tienen restricciones de circulaciÃ³n en horarios especÃ­ficos, salvo aquellos que participan en programas de autorregulaciÃ³n ambiental.

Recomendaciones a la poblaciÃ³n durante la contingencia ambiental

La ComisiÃ³n Ambiental de la MegalÃ³polis emitiÃ³ recomendaciones para disminuir la exposiciÃ³n de la poblaciÃ³n a los contaminantes durante el periodo de contingencia.

Entre las medidas se encuentran:

Evitar actividades fÃ­sicas al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas.

Reducir el uso de vehÃ­culos particulares.

Utilizar transporte pÃºblico o compartir automÃ³vil.

Posponer actividades cÃ­vicas, culturales o deportivas al aire libre en planteles educativos.

Evitar el uso de solventes, pinturas y combustibles que generen emisiones contaminantes.

Las autoridades ambientales informaron que continuarÃ¡n monitoreando las condiciones meteorolÃ³gicas y la evoluciÃ³n de la calidad del aire para determinar si la contingencia se mantiene o se suspende.

La ComisiÃ³n Ambiental de la MegalÃ³polis suele emitir reportes sobre la evoluciÃ³n de la contingencia en horarios establecidos durante la tarde y la noche, con base en los registros del sistema de monitoreo atmosfÃ©rico del Valle de MÃ©xico.