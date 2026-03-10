Marcha del 8M provocó afectaciones por 61 millones a comercios de la CDMX

Manifestantes durante la marcha del 8 de marzo en la CDMX. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reportó que la jornada del 8 de marzo en la capital del país provocó afectaciones por 61 millones 205 mil pesos para el comercio establecido en los corredores por donde avanzó la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con el organismo empresarial, la afectación alcanzó a 3 mil 974 unidades económicas localizadas en las principales zonas por donde pasó la manifestación, desde la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, hasta el Zócalo capitalino.

En un comunicado, detalló que el monto se integra por pérdidas por ventas no realizadas y gastos en protección y seguridad que los establecimientos implementaron durante la jornada.

En el primer rubro, Canaco CDMX estimó 24 millones 139 mil pesos en ventas no concretadas, lo que atribuyó al cierre preventivo de negocios y a la disminución del flujo de clientes en las zonas donde se desarrolló la marcha.

A esta cifra se suman 41 millones 893 mil pesos que los comercios destinaron a medidas de resguardo, entre ellas la colocación de vallas en fachadas y la contratación de servicios de seguridad privada para proteger instalaciones, trabajadores y clientes.

“Sumando ambos conceptos, el impacto económico directo para el comercio establecido asciende a poco más de 61 millones 205 mil pesos”, indicó el organismo.

También afirmó que mantiene “profundo respeto al derecho de libre manifestación y respalda la lucha para la erradicación de la violencia de género”, aunque sostuvo que la jornada tuvo una afectación directa para el sector terciario de la capital.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que el gasto en protección representó una carga para los comerciantes, particularmente para pequeños negocios que destinaron recursos a prevenir posibles daños en sus establecimientos.

Por lo anterior, la Canaco CDMX hizo un llamado a las autoridades capitalinas para fortalecer los esquemas de seguridad y diálogo, así como considerar incentivos o apoyos que permitan compensar las afectaciones económicas reportadas por el comercio durante este tipo de jornadas.