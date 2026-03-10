Recuperan cuerpos de los tres trabajadores que quedaron atrapados en edificio de San Antonio Abad (Video)

Derrumbe del edificio en proceso de demolición ubicado en el número 124 de la avenida San Antonio Abad. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), Myriam Urzúa, confirmó que recuperaron los cuerpos de los tres trabajadores que murieron al quedar atrapados tras el derrumbe de tres niveles en un edificio en proceso de demolición ubicado en el número 124 de la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Urzúa reveló que los cuerpos de los trabajadores fueron recuperados por los equipos de rescate y trasladados al anfiteatro ministerial en la coordinación territorial Cuauhtémoc 2.

Esta emergencia que se inicia con este colapso en este edificio y con tres trabajadores que quedaron dentro de este edificio… pues los tres han sido rescatados”, declaró la funcionaria a medios.

Agregó que los familiares de los trabajadores fallecidos reciben acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI).

De acuerdo con información difundida por la SGIRyPC, durante la madrugada de este martes 10 de marzo, fue localizado el cuerpo sin vida de uno de los trabajadores que permanecía bajo los escombros, lo que confirmó el segundo fallecimiento derivado del colapso.

Después, alrededor de las 08:27 horas, Myriam Urzúa informó que el último trabajador atrapado también fue hallado sin vida.

La dependencia confirmó que se trató del tercer fallecimiento relacionado con el derrumbe y que los equipos de emergencia continuaban con las labores para la recuperación del cuerpo, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizará las investigaciones correspondientes.

Alrededor de las 9:00 horas, tras la recuperación de las víctimas, Urzúa informó que los equipos de emergencia comenzaron a retirarse del lugar y que el inmueble quedará bajo resguardo ministerial.

“En este momento vamos a empezar a desactivar todo y ya esto queda a resguardo y a investigación de la Fiscalía”, declaró.

La funcionaria añadió que la demolición del edificio quedó suspendida mientras se realizan las investigaciones para determinar las causas del colapso.

¿Qué pasó en San Antonio Abad 124?

El derrumbe ocurrió la tarde del 9 de marzo mientras se realizaban trabajos de demolición en el inmueble. De acuerdo con lo informado por autoridades capitalinas, en el lugar se encontraban trabajadores realizando labores de desmontaje de puertas, ventanas y otros elementos del edificio cuando tres losas colapsaron.

Las labores de rescate se prolongaron durante la noche con la participación de alrededor de 50 elementos de la SGIRyPC, más de 120 integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, cerca de 30 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los equipos de emergencia trabajaron en la remoción manual de escombros en un área aproximada de 300 metros cuadrados correspondiente a los restos de los primeros niveles del inmueble colapsado, apoyados por brigadas caninas para tratar de ubicar a las personas atrapadas.

Horas antes del hallazgo de los últimos cuerpos, Urzúa había advertido sobre la complejidad del rescate al ser consultada sobre la posibilidad de encontrar con vida a los trabajadores: “Difícil, pero siempre tenemos, te digo, la confianza en que ojalá pudieran haberse resguardado en algún lugar seguro, pero vamos a seguir haciéndolo”.

Según explicó la funcionaria, el inmueble tenía entre 50 y 60 años de antigüedad y había sido utilizado durante años como oficinas. El edificio presentaba antecedentes de afectaciones estructurales derivadas de los sismos de 1985 y 2017, por lo que se había solicitado a los propietarios realizar su demolición.

De acuerdo con Urzúa, los permisos para realizar la demolición fueron otorgados a finales de octubre y los trabajos comenzaron entre finales de diciembre y enero.

La empresa responsable de la demolición se presentó en el sitio y autoridades capitalinas revisan la documentación para verificar que cuente con los permisos y cumpla con la normativa aplicable.

Horas antes del rescate de los cuerpos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió al lugar del derrumbe e informó que en el momento del incidente había 13 personas en el inmueble: una resultó lesionada y fue trasladada con politraumatismo al Hospital Rubén Leñero, tres quedaron atrapadas bajo los escombros y el resto no presentó complicaciones.

La mandataria capitalina también señaló que la causa del colapso debía ser investigada y descartó que el accidente estuviera relacionado con las obras que impulsa su administración rumbo al Mundial de Futbol 2026 sobre la calzada de Tlalpan.