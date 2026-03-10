Taxistas anuncian manifestaciones contra Uber y DiDi en el AICM para el miércoles 11 de marzo

Taxis en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A 93 días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, permisionarios de taxis autorizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunciaron movilizaciones en las terminales 1 y 2 a partir del próximo miércoles, pues consideraron que el Gobierno Federal otorga apoyo “en lo oscurito” a los taxis de aplicación.

En un comunicado, los permisionarios advirtieron que las protestas podrían extenderse a otros aeropuertos federales. Señalaron que su inconformidad se centra en la presencia de vehículos vinculados a las plataformas Uber Technologies y DiDi Global en instalaciones aeroportuarias, a las que acusan de operar sin pagar permisos ni cuotas que —según afirmaron— los taxis concesionados han cubierto durante más de 40 años.

Los inconformes sostuvieron que el gobierno federal respalda “en lo oscurito” a los servicios por aplicación para que trabajen en aeropuertos del país, situación que generó incertidumbre en el gremio y permitió la expansión de esos vehículos en terminales aéreas.

“La movilización que haremos a partir del próximo miércoles será de carácter permanente hasta que las autoridades gubernamentales y aeroportuarias se comprometan por escrito a no modificar las disposiciones legales actuales, para que los taxistas de aplicación cuenten cómodamente con un traje a la medida”, señalaron en el documento.

Y afirmaron que los vehículos asociados a plataformas se han extendido “sin problema alguno y de manera ilegal” por las terminales aéreas del territorio nacional. También sostuvieron que esos servicios no ofrecen seguro para los pasajeros en caso de robo, accidente o fallas mecánicas de las unidades.

“Si los taxis de Uber y Didi quieren trabajar en las terminales aéreas, deben seguir los mismos lineamientos que los autos de alquiler autorizados para que no representen una competencia desleal”, añadieron.

En su posicionamiento también se refirieron a un procedimiento judicial promovido por la plataforma Uber. Según los permisionarios, la empresa obtuvo una suspensión dentro de un juicio de amparo radicado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, lo que —afirmaron— ha sido utilizado por la aplicación para publicitar que puede prestar servicio en aeropuertos federales: “Es totalmente falso e ilegal”.

Los permisionarios acusaron que han sido ignorados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia a la que solicitaron en diversas ocasiones participar en mesas de trabajo para discutir la regulación del transporte terrestre hacia y desde los aeropuertos federales.

Además, recordaron que no existe un posicionamiento formal del gobierno federal frente a iniciativas legislativas relacionadas con ese modelo de transporte.

Las movilizaciones anunciadas se producen en la antesala del torneo internacional de futbol que México compartirá como sede con Estados Unidos y Canadá y que implicará un incremento en el flujo de pasajeros en aeropuertos del país.

Los permisionarios advirtieron que mantendrán las protestas hasta que exista un compromiso por escrito de las autoridades para no modificar la regulación vigente.