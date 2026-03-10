Vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

El polvo levantado por el derrumbe del edificio en San Antonio Abad. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Pensé que temblaba y quise correr porque fue muy fuerte, casi me caigo”, relató Ángel González, vecino del edificio ubicado sobre la avenida San Antonio Abad que se derrumbó durante el proceso de demolición.

El hombre, que vive a una calle de donde ocurrió el colapso la tarde de este lunes, fue uno de los testigos de la tragedia y fue entrevistado por el diario El Universal.

Narró que mientras caminaba hacia la estación del Metro San Antonio Abad, de pronto observó una nube de polvo que se extendía en las calles. Pocos instantes después comenzó a sentir picor en la garganta.

“No podías ni respirar bien del humo y además estaba muy alto”, comentó.

En ese momento inmediatamente pensó en su hermana menor, quien se encontraba en su jornada escolar en una preparatoria cerca de la zona.

Afortunadamente ella se encontraba bien. Sin embargo, relató que dentro del plantel se percibió una vibración, como si fuera un temblor, recordando aquel 19 de septiembre de 2017, cuando un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la capital del país, convirtiéndose en uno de los más fuertes registrados desde el de 1985.

"Algo así como el del 17, que brincaba el piso y además como que hacía círculos”, recordó.

Uzill Enríquez es otra de las personas que presenció los hechos, pues trabaja en una cafetería a tan solo dos calles del derrumbe.

Aunque aseguró que no sintió ningún movimiento, sí se percató de un olor inusual, a lo que describió como al de una obra en construcción:

“Olía como a construcción, como a cemento, no sé, era extraño”.

A su vez, escuchó un fuerte sonido similar a cuando piedras están cayendo. Al principio creyó que se trataba de los trabajos en la ciclovía y en el Metro.

Unos minutos más tarde, Uzill tomó la decisión de salir de la cafetería y se dio cuenta que una nube de polvo se acrecentaba en las vialidades, al grado de no poder observar que ocurría:

“Tapaba la vista y eso que no estaba tan cerca, pero sí, era como polvo, tierra y humo”.

Malú González estaba en su casa cuando sintió una especie de “salto” y enseguida un movimiento que describió como “giros en el suelo”. Pensó que era un terremoto, por lo que inmediatamente salió a buscar a su hija.

En la calle, un vecino se acercó para comentarle que un edificio que se ubicaba sobre la avenida se había derrumbado.

“Escuchamos muchos ruidos extraños desde hace días, pero siempre pensamos que eran de la avenida o de las construcciones de aquí en Tlalpan”, dijo.

Andrés y Héctor, quienes suelen visitar una iglesia aledaña, también sintieron el intenso movimiento mientras estaban tomando clases.

Ambos sintieron que el piso vibraba, lo que de momento les hizo pensar que se trataba de un sismo:

“Lo miré y le dije: ‘Está temblando, ¿verdad?’ y me dijo que sí. Después nos reímos nerviosos”, recordó Andrés.

Andrés explicó a El Universal que no es originario de la Ciudad de México, e imaginar cómo sería un terremoto lo asustó.

Posteriormente ambos decidieron salir del lugar, y se llevaron la sorpresa de la presencia de elementos de seguridad y emergencia, entre unidades de patrullas y bomberos.

Fue en ese instante cuando escucharon a algunas personas de la zona decir que realmente se trataba de un colapso.

Derrumbe de edificio en demolición deja tres personas sin vida

El derrumbe de tres losas de un inmueble que estaba en obras de demolición, ubicado en el número 124 de la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, dejó un saldo de tres trabajadores sin vida.

El inmueble tenía entre 50 y 60 años de antigüedad y había sido utilizado por años como oficinas.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), Myriam Urzúa, el edificio tenía antecedentes de afectaciones en su estructura a causa de los sismos de 1985 y 2027, lo que ha generado indignación entre la población mexicana.