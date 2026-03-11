AICM anuncia operativos de la Guardia Nacional para inhibir el servicio de taxis de aplicación

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A 92 días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que a partir del 12 de marzo la Guardia Nacional (GN) iniciará operativos dentro de sus instalaciones para inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre.

En su cuenta de X, el aeropuerto señaló que la medida se implementará como parte de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por el Grupo Aeroportuario Marina (GAM) para reforzar las acciones que se llevan a cabo en el AICM con el objetivo de impedir ese tipo de servicios y garantizar la seguridad de las personas usuarias en apego a la legalidad.

El anuncio se difundió al mismo tiempo que se desarrollaron movilizaciones de permisionarios de taxis autorizados en las inmediaciones de las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino.

Las protestas fueron anunciadas desde el 10 de marzo por permisionarios de taxis del AICM, quienes informaron que iniciarían movilizaciones a partir de este miércoles para manifestar su inconformidad por la presencia de vehículos vinculados a plataformas de transporte por aplicación dentro de instalaciones aeroportuarias.

En un posicionamiento, señalaron que su inconformidad se centra en la operación de vehículos asociados a las plataformas Uber Technologies y DiDi Global en terminales aéreas, a las que acusan de prestar servicio sin pagar permisos ni cuotas que —según afirmaron— los taxis concesionados han cubierto durante más de 40 años.

También advirtieron que las protestas podrían extenderse a otros aeropuertos federales y señalaron que mantendrán las movilizaciones hasta que las autoridades gubernamentales y aeroportuarias se comprometan por escrito a no modificar las disposiciones legales vigentes sobre la operación del transporte terrestre en terminales aéreas.