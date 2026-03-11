Estas son las recomendaciones de la SSC ante bloqueos de taxis en el AICM

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La SecretarÃ­a de Seguridad Ciudadana (SSC) emitiÃ³ recomendaciones viales ante las manifestaciones anunciadas por permisionarios de taxis autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MÃ©xico (AICM), previstas para este miÃ©rcoles 11 de marzo, alrededor de las 09:00 horas en las inmediaciones de las terminales 1 y 2.

En una tarjeta informativa, la dependencia llamÃ³ a la ciudadanÃ­a a anticipar sus traslados hacia esa zona ante posibles afectaciones a la circulaciÃ³n en los accesos al aeropuerto capitalino.

Como rutas alternas, la SSC recomendÃ³ utilizar la calzada Ignacio Zaragoza, el Eje 3 Oriente y la avenida OceanÃ­a.

TambiÃ©n informÃ³ que la situaciÃ³n del trÃ¡nsito se actualizarÃ¡ en tiempo real a travÃ©s de las cuentas del Centro de OrientaciÃ³n Vial en redes sociales.

Las movilizaciones fueron anunciadas el 10 de marzo por permisionarios de taxis autorizados del AICM, quienes informaron que iniciarÃ¡n protestas en las terminales del aeropuerto para expresar su inconformidad por la presencia de vehÃ­culos vinculados a plataformas de transporte por aplicaciÃ³n.

En un posicionamiento, seÃ±alaron que su inconformidad se centra en la operaciÃ³n de vehÃ­culos asociados a las plataformas Uber Technologies y DiDi Global dentro de instalaciones aeroportuarias, a las que acusan de prestar servicio sin pagar permisos ni cuotas que â€”segÃºn afirmaronâ€” los taxis concesionados han cubierto durante mÃ¡s de 40 aÃ±os.

AdemÃ¡s, advirtieron que las protestas podrÃ­an extenderse a otros aeropuertos federales y seÃ±alaron que mantendrÃ¡n las movilizaciones hasta que las autoridades gubernamentales y aeroportuarias se comprometan por escrito a no modificar las disposiciones legales vigentes sobre la operaciÃ³n del transporte terrestre en terminales aÃ©reas.

Las movilizaciones ocurren a 93 dÃ­as de la inauguraciÃ³n de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital mexicana, que implicarÃ¡ un incremento en el flujo de pasajeros en el AICM.