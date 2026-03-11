Le explota el celular y cae de las escaleras de la estación Camarones del Metro

Las escalera de la estación Camarones de la Línea 7 del Metro y el teléfono que habría explotado. Foto: @LisetGlezG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre de entre 40 y 45 años falleció este 11 de marzo tras caer desde la parte alta de la estación Camarones de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en dirección a El Rosario.

El Metro informó en una tarjeta informativa que, de forma inmediata, se solicitaron servicios de emergencia y periciales y se dio aviso al Ministerio Público para que realizara la investigación correspondiente.

“La administración del organismo indicó a todas las áreas operativas y técnicas coadyuvar sin restricciones en la investigación”, detalló el organismo.

De acuerdo con reportes periodísticos, la víctima era un hombre de entre 40 y 45 años de edad que habría caído desde una altura cercana a los 20 metros dentro de las instalaciones de la estación.

Tras el incidente, personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y elementos de la Policía Auxiliar acudieron para brindarle auxilio y lo trasladaron al cubículo del jefe de estación mientras se solicitaba la presencia de servicios de emergencia.

Ahí fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Los reportes indican que el fallecimiento se habría producido a causa de un traumatismo craneoencefálico derivado del impacto.

Personas que se encontraban en la estación señalaron que, instantes antes de la caída, el teléfono celular que portaba el hombre explotó, lo que habría provocado que perdiera el equilibrio y se precipitara desde el área del lobby hacia el cubo de las escaleras que conectan con el andén.