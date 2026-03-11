Mantienen la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su comunicado de las 16:00 horas de este miércoles 11, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En el comunicado, informó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México registró una calidad del aire “Mala”, que a las 15:00 horas llegó a una concentración de 146 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC).

Consideró que la influencia de circulación anticiclónica sobre el centro del país ha generado estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, cielo mayormente despejado con radiación solar intensa.

Dichos factores, junto con el viento débil, favorecen la acumulación de contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo.

Será en un comunicado que emitirá a las 20:00 cuando informe si se continuará el Doble Hoy No Circula mañana jueves 12 de marzo. También dijo que emitirá un comunicado antes si se suspende la contingencia.