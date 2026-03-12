Buscan romper Récord Guinness de la “Clase de Futbol más Grande del Mundo” en el Zócalo capitalino

El próximo domingo 15 de marzo el Zócalo capitalino será sede de una clase masiva de futbol . Foto: @webcamsdemexico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo domingo 15 de marzo el Zócalo capitalino será sede de una clase masiva de futbol en la que se prevé la participación de más de 10 mil personas, con el objetivo de romper el Récord Guinness de la “Clase de Futbol más Grande del Mundo”.?

Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina informó el miércoles que el evento, organizado en el contexto de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, contará con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como invitada especial.

Brugada explicó que la clase estará abierta a personas de todas las edades y que para participar se requiere un registro previo en línea a través del sitio del Instituto del Deporte (Indeporte).?

También recordó que el récord actual de la clase de futbol más grande se registró en Seattle, Estados Unidos, con la participación de mil 38 personas.?

Según dijo, el objetivo del evento en el Zócalo es superar esa cifra con más de 10 mil asistentes: “Niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres y todos vamos a estar en la misma cancha, que es el Zócalo con una sola pasión”.

En el contexto del Mundial de Futbol, la morenista remarcó que su administración ya puso en marcha acciones como la rehabilitación de 500 canchas y la organización de festivales, torneos y encuentros deportivos en distintas zonas de la ciudad.

“El Mundial no solo se debe vivir en el estadio, se debe vivir sobre todo en las calles, en las colonias, en las familias y con la participación comunitaria. Así que yo hago una invitación para que todos podamos tener una actitud mundialista que significa hacer deporte y podamos participar”, expresó.

¿Cómo participar en la clase masiva de futbol?

El director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE), Javier Peralta Pérez, informó que las personas interesadas en participar en la clase masiva de futbol en el Zócalo deberán registrarse previamente en línea a través del portal del Instituto.?

Tras completar el formulario recibirán un código que permitirá generar una carta de exoneración y un acuse de inscripción.

El funcionario explicó que ese documento deberá imprimirse y firmarse para recoger el kit de participación —que incluye número y chip— en las instalaciones del INDEPORTE, ubicadas en División del Norte número 2333, esquina Río Churubusco, en la alcaldía Benito Juárez.?

La entrega se realizará el viernes 13 de marzo de 10:00 a 18:00 horas y el sábado 14 de marzo de 10:00 a 14:00 horas.

Peralta Pérez añadió que la clase tendrá una duración de 35 minutos y que, para que el intento de récord sea validado, todas las personas participantes deberán mantenerse activas durante toda la sesión.

También informó que, como parte de la preparación para el evento, desde noviembre de 2025 se han realizado más de 70 entrenamientos masivos en espacios públicos de la capital —como explanadas, parques, alcaldías y canchas recuperadas por el gobierno capitalino— en los que han participado más de 10 mil personas que han practicado la rutina que se realizará el día de la actividad.

Durante la presentación del evento también participó la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien señaló que la Ciudad de México registró más de 15 millones de turistas en 2025 —un millón más que en 2024— además de 62 millones de visitantes. Añadió que, en coordinación con el gobierno capitalino, se impulsan más de 30 rutas turísticas vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la conferencia estuvieron presentes la representante de Guinness World Records para Latinoamérica, Ingrid Paola Rodríguez Borja; el cronista deportivo Fernando Schwartz y el exfutbolista profesional Braulio Luna.?