CDMX reforzará plan para prevenir el consumo problemático de alcohol en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 los operativos del Programa Conduce sin Alcohol en las 16 alcaldías.

El anuncio se realizó el 12 de marzo durante la presentación de la Agenda de Derechos Humanos rumbo al Mundial, acto encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en el que dependencias del gabinete capitalino expusieron acciones institucionales relacionadas con la organización del torneo.

La estrategia fue presentada por María del Rosario Novoa Peniche, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC. Aunque el titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, se encontraba en el presídium, no intervino en la exposición del plan.

Novoa Peniche explicó que las acciones se articularán a partir del programa Cero Excusas, Cero Violencia, orientado a prevenir agresiones vinculadas con el consumo problemático de alcohol durante celebraciones deportivas.

“Diseñamos el programa Cero Excusas, Cero Violencia, enfocado en la prevención de la violencia que genera el consumo problemático de alcohol, que si bien es un factor cotidiano generador de violencia familiar, ante los eventos deportivos y festividades incrementa”, señaló.

La funcionaria indicó que la estrategia utilizará información del sistema de emergencias y de videovigilancia de la ciudad para concentrar la presencia policial en zonas con mayor incidencia de violencia familiar.

“Utilizaremos estrategia policial, mapas de colaboración y los datos del 911 y del 765, así como a través de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para concentrar nuestra presencia en los cuadrantes de mayor incidencia de violencia familiar”, explicó.

El plan también contempla acciones de prevención y detección directa en domicilios mediante recorridos de proximidad policial.

“El acercamiento domiciliario Casa por Casa trascenderá la entrega de información para convertirse en un mecanismo de detección activa: si detectamos esta violencia en un hogar, brindaremos acompañamiento físico inmediato a la víctima para acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) o a Centros de Justicia para las Mujeres”, afirmó.

Novoa Peniche añadió que los elementos policiales recibirán capacitación para identificar agresiones asociadas con el consumo excesivo de alcohol.

“Ejecutaremos la formación en la acción, capacitando en el terreno a nuestras y nuestros primeros respondientes para identificar la violencia generada por consumo excesivo de alcohol”, dijo.

La subsecretaria señaló que el plan incluirá patrullajes disuasivos durante el periodo del torneo.

“Para mitigar el riesgo de raíz, intensificaremos el programa Conduce sin Alcohol en las 16 alcaldías de manera permanente durante la temporada mundialista”, afirmó.