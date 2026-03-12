Clima
Frente frÃo: alcaldÃa de la CDMX bajo alerta por bajas temperaturas en las primeras horas de viernesAutoridades dieron a conocer las siguientes recomendaciones por bajas temperaturas en las primeras horas del 13 de marzo.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- La SecretarÃa de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y maÃ±ana del viernes en la alcaldÃa Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del 13 de marzo.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y maÃ±ana del viernes 13/03/2026, en la demarcaciÃ³n: @TlalpanAl.â€” SecretarÃa de GestiÃ³n Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 12, 2026
Mantente informado.#PronÃ³sticoDelTiempo #LaPrevenciÃ³nEsNuestraFuerza pic.twitter.com/nNOv9yuvNe
Recomendaciones para el frÃo
- Proteger a niÃ±as, niÃ±os, personas de la tercera edad y embarazadas
- Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilaciÃ³n adecuada
- Mantener el esquema de vacunaciÃ³n actualizado (Covid, influenza y neumococo).
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodÃ³n o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frÃo.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frÃo y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algÃºn malestar, acudir al centro de salud mÃ¡s cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilaciÃ³n adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.