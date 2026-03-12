CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- La SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y maÃ±ana del viernes en la alcaldÃ­a Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del 13 de marzo.

Recomendaciones para el frÃ­o

Proteger a niÃ±as, niÃ±os, personas de la tercera edad y embarazadas

Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilaciÃ³n adecuada

Mantener el esquema de vacunaciÃ³n actualizado (Covid, influenza y neumococo).

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodÃ³n o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frÃ­o.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frÃ­o y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algÃºn malestar, acudir al centro de salud mÃ¡s cercano.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.