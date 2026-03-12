Clima

Frente frÃ­o: alcaldÃ­a de la CDMX bajo alerta por bajas temperaturas en las primeras horas de viernes

Autoridades dieron a conocer las siguientes recomendaciones por bajas temperaturas en las primeras horas del 13 de marzo.
Nacional
jueves, 12 de marzo de 2026 · 19:08

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- La SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para la madrugada y maÃ±ana del viernes en la alcaldÃ­a Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del 13 de marzo.

Recomendaciones para el frÃ­o

  • Proteger a niÃ±as, niÃ±os, personas de la tercera edad y embarazadas
  • Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilaciÃ³n adecuada
  • Mantener el esquema de vacunaciÃ³n actualizado (Covid, influenza y neumococo).
  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodÃ³n o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frÃ­o.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frÃ­o y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algÃºn malestar, acudir al centro de salud mÃ¡s cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilaciÃ³n adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

