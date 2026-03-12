Gobierno de Brugada y Alessandra Rojo chocan por edificio colapsado en San Antonio Abad

Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El derrumbe del edificio en demolición sobre la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, que dejó tres trabajadores muertos, derivó en un cruce de señalamientos entre el Gobierno capitalino, a cargo de Clara Brugada, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sobre la responsabilidad en la autorización y supervisión de la demolición.

El intercambio ocurre mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta una investigación para determinar las causas del colapso registrado el 9 de marzo, cuando tres losas se desplomaron en el inmueble en proceso de demolición y tres trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros.

Un día después del derrumbe, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, declaró que durante las labores de rescate realizadas tras el colapso del inmueble se llevó a cabo una mesa de diálogo entre autoridades para establecer las líneas de responsabilidad tanto de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México como de la alcaldía Cuauhtémoc.

En conferencia, explicó que las alcaldías tienen entre sus atribuciones supervisar el cumplimiento de los requisitos y protocolos durante los procesos de demolición de inmuebles.

Y aseguró que el 20 de octubre de 2025 la Comisión para la Reconstrucción notificó formalmente a la alcaldía Cuauhtémoc para que diera seguimiento al proceso de demolición del inmueble ubicado en San Antonio Abad 124.

De acuerdo con el funcionario, las facultades de supervisión de las demarcaciones territoriales están establecidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías y en diversas disposiciones reglamentarias.

Muñoz Santini explicó que las alcaldías deben verificar que las obras cuenten con programas de protección civil, dictámenes de Directores Responsables de Obra (DRO), medidas de seguridad en torno a la obra y realizar verificaciones permanentes durante la ejecución de los trabajos de demolición.

La respuesta de la alcaldesa opositora

En su cuenta de X, Alessandra Rojo de la Vega, responsabilizó públicamente a la Secretaría de Vivienda (SEVIVIENDA) y a la Comisión para la Reconstrucción por autorizar la demolición del edificio cuyo colapso, la tarde del 9 de marzo, dejó tres trabajadores muertos y uno lesionado.

En un video, la alcaldesa afirmó que la empresa encargada de los trabajos solicitó permiso a la alcaldía el 26 de septiembre de 2025 y que la demarcación respondió el 30 de septiembre negando la autorización al considerar que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.

“A pesar de esto, la empresa decidió iniciar los trabajos de demolición. ¿Por qué? Porque el 20 de octubre del 2025, SEVIVIENDA, Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), les otorgó estas famosas facilidades administrativas y autorizó la demolición, usando el acuerdo de la Comisión de Reconstrucción. Aunque nosotras, como alcaldía, dijimos que no, ellos dijeron que sí”, afirmó.

Rojo de la Vega sostuvo que esas facilidades administrativas derivan de un acuerdo aprobado el 14 de marzo de 2021 por la Comisión: “Le permitía a la Secretaría de Vivienda aprobar demoliciones sin estudio ni programa de protección civil. Sí, sin protección civil”.

También cuestionó que, de acuerdo con el reglamento aplicable, los particulares que reciben estas facilidades tienen un plazo de 90 días naturales para iniciar los trabajos y deben informar por escrito dentro de los tres días siguientes al inicio de la demolición.

“Pues, ¿qué creen? No cumplieron ninguno de estos plazos. El gobierno de la ciudad debió haber suspendido y no lo hizo”, agregó.

Además, acusó a Inti Muñoz Santini de mentir sobre los requisitos presentados por el particular. Según dijo, el funcionario afirmó públicamente que el expediente incluía una carta responsiva en la que el promovente deslindaba de responsabilidad al gobierno capitalino.

El derrumbe ocurrió la tarde del 9 de marzo mientras se realizaban trabajos de demolición en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124. De acuerdo con lo informado por autoridades capitalinas, en el lugar se encontraban trabajadores realizando labores de desmontaje de puertas, ventanas y otros elementos del edificio cuando tres losas colapsaron.

Tres trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros y posteriormente fueron localizados sin vida durante las labores de rescate realizadas por equipos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Tras concluir los trabajos de rescate, el inmueble quedó bajo resguardo ministerial y la investigación para determinar las causas del colapso quedó a cargo de la Fiscalía local.