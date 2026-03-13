Advierten que habrá accesos controlados y restricciones de circulación alrededor del Estadio Banorte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, informó que durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se aplicarán accesos controlados y restricciones de circulación alrededor del Estadio Banorte.

Lo anterior mediante un “Polígono de Última Milla”, dentro del cual solo podrán ingresar personas acreditadas, residentes y asistentes con boleto.

A 91 días del Mundial, el secretario anunció que el próximo 28 de marzo se pondrá a aprueba su plan, en la inauguración del estadio con el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal.

García Nieto presentó los lineamientos durante la presentación de la Agenda de Derechos Humanos rumbo al Mundial, acto encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Frente a la dirigente morenista, el titular de Movilidad explicó que el esquema forma parte del plan diseñado para los días de partido y que el acceso al estadio se realizará principalmente mediante transporte público y sistemas de traslado controlado.

“En primer lugar, el plan de movilidad tiene dos grandes áreas: una parte tiene que ver con la infraestructura que se ha venido construyendo alrededor de esta zona; que esta zona es el polígono de última milla”, explicó.

De acuerdo con él, este perímetro operará en coordinación con distintas dependencias del gobierno capitalino, entre ellas el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Sectur CDMX) y la Secretaría de Movilidad (Semovi), además de responder a requerimientos operativos establecidos por la FIFA.

También explicó que el plan contempla además un sistema de traslado denominado Park and Ride, mediante el cual asistentes podrán trasladarse desde distintos puntos de la ciudad hacia el área del estadio.

“Se utiliza fundamentalmente el transporte público, el transporte público dedicado, y van a hacer conexiones desde transportes eléctricos o conjugado con RTP, Metro, Trolebús, Tren Ligero y Metrobús, para poder llegar a esta zona delimitada”, detalló.

Aseguró que la operación del sistema de transporte público habitual se mantendrá durante los días de partido, aunque añadió:

“Solamente se hacen servicios exprés para aquellos que garanticen tener boleto para acercarse al estadio y garantizar los trayectos que tenemos; se limitan algunos transportes, porque van solamente a zonas de aparcadero cercanas al estadio, y de ahí se camina”.

Las personas que tendrán acceso a este perímetro serán aquellas con acreditación a los partidos, así como los pobladores de las zonas, comerciantes, distribuidores: “Previa identificación”.

García Nieto sostuvo que la ciudad ha aplicado esquemas similares para eventos masivos realizados en la capital: “Tenemos una gran experiencia en este tipo de acciones; ya lo hacemos con Fórmula 1, ya tenemos una experiencia consolidada en mover multitudes, más allá de las que se requieren para mover en el estadio, como fue el último concierto de Shakira, donde se movieron más de 400 mil personas”.