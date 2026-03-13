Cateo en Azcapotzalco: detienen a dos personas y aseguran vehículos de transporte público y monstruo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutó una orden de cateo en un predio de la colonia Arenal, en la alcaldía Azcapotzalco, donde fueron detenidas dos personas y asegurados dos vehículos con modificaciones de blindaje artesanal, así como 33 unidades de transporte público foráneas, placas de circulación con reporte de robo, herramientas y juegos de llaves.

El operativo se realizó con apoyo de agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la SSC, la intervención derivó de trabajos de investigación e inteligencia relacionados con la identificación de un presunto predio utilizado para el almacenamiento de vehículos foráneos, en el que también se detectó la constante entrada y salida de automóviles.

La dependencia indicó que sus oficiales realizaron vigilancias fijas y móviles en la calle Pino y recabaron datos de prueba; entonces, un agente del Ministerio Público presentó la información ante un juez de control del Sistema Procesal Acusatorio, quien libró la orden de cateo para intervenir en el inmueble.

Durante el operativo fue detenido un hombre de 43 años y una mujer de 45 años; además, las autoridades aseguraron dos camionetas con modificaciones de blindaje, 33 vehículos de transporte público foráneos, placas de circulación con reporte de robo, herramientas y varios juegos de llaves.

Vehículo asegurado en predio de la colonia Arenal, Azcapotzalco, CDMX. Foto: SSC CDMX.

Según las investigaciones de las autoridades, los vehículos modificados artesanalmente eran enviados a diferentes estados del norte del país para su venta.

Vehículo asegurado en predio de la colonia Arenal, Azcapotzalco, CDMX. Foto: SSC CDMX.

El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones. En tanto, los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación.