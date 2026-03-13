CNTE irrumpe en mega cancha de futbol en el Zócalo: “¡Si no hay solución, aquí será el plantón!”

Integrantes de la CNTE irrumpen en la mega cancha del Zócalo en la CDMX. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron en la mega cancha sintética de futbol que el gobierno de Clara Brugada instaló en el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir el cumplimiento de sus demandas laborales.

Así, la tarde de este viernes los maestros disidentes de la Coordinación Regional Oriente del movimiento democrático Sección 9, provenientes de Iztapalapa, dieron una prueba de la amenaza que líderes de la Coordinadora lanzaron el año pasado en el sentido de que podrían boicotear las actividades de la Copa Mundial FIFA 2026 si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no resuelve sus exigencias, entre ellas, la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

Desde la mañana del pasado miércoles 11, trabajadores del gobierno capitalino instalaron el pasto sintético en toda la plaza de la Constitución, donde el domingo 15 se intentará romper el récord Guinnes de la clase de futbol más grande del mundo. Desde entonces, la cancha fue rodeada por vallas metálicas que impedían el paso de la gente, locales y turistas.

Sin embargo, este día, unos 100 maestros lograron burlar la seguridad y abrieron una parte de la valla para meterse y llegar hasta el centro, donde se ubica el asta bandera. El hecho ocasionó que los trabajadores detuvieran las labores de pintura en la cancha por unos momentos.

Al grito de “¡Si no hay solución, aquí será el plantón!”, los maestros caminaron por el césped artificial mientras levantaban cartelones con sus demandas laborales y acusaron la violación a sus derechos.

En entrevista con la prensa, uno de los profesores denunció que la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), dirigida por Luciano Concheiro, “privilegia” al Sindicato Nacional (SNTE) que dirige Alfonso Cepeda.

Según detalló que hay una “serie de procesos administrativos como cambios de profesores, adscripciones, que no se han respetado los procedimientos ni las convocatorias establecidas”.

El profesor añadió que hay escuelas donde maestros con carácter de interino, es decir, nombramientos provisionales “son separados de su función para ser cubiertos por gente recomendada sin haber respetado el acuerdo establecido de que ellos iban a ser basificados y, con ello, tener el derecho de continuar laborando”.

De paso, subrayó que la manifestación sería pacífica, con la intención, también, de hacer notar que en México, independientemente de la organización del Mundial, "solamente privilegia a unos cuantos, y que es un negocio pocas veces redituable para el pueblo, también hay otras problemáticas que es importante visibilizar”.

La manifestación de los profesores disidentes solo duró algunos minutos y después se retiraron sin mayores problemas. La movilización se hizo después de que otro grupo de ellos se manifestó en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Cádiz.

Ambas acciones fueron la antesala del paro nacional de 72 horas que hace algunas semanas la CNTE anunció para el 18, 19 y 20 de marzo, así como una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde podrían instalar un plantón.