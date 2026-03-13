El actor José Ángel Bichir cae desde un tercer piso en la colonia Narvarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor José Ángel Bichir, de 38 años, resultó lesionado la tarde de este viernes tras caer desde el tercer piso de un edificio de departamentos ubicado en la calle Uxmal, esquina con avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías capitalinos tomaron conocimiento del caso luego de recibir el reporte de una persona con manchas de sangre que estaba en la parte baja del inmueble.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron al afectado y lo diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, por lo que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero.

De acuerdo con la dependencia, el actor habita en el tercer piso del complejo de departamentos.

Reportes periodísticos indican que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para brindarle atención médica mientras el actor se encontraba inconsciente.

En redes sociales, el periodista Carlos Jiménez difundió que el actor fue localizado en la terraza de una vivienda del mismo inmueble, donde una vecina lo encontró: “Su mamá, Patricia Pascual les dijo que tomaba medicamentos”.

José Ángel Bichir es hijo del actor Odiseo Bichir y de la productora Patricia Pascual. Forma parte de una familia vinculada al ámbito artístico en México, en la que también destacan sus tíos Bruno y Demián Bichir.