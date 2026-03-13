Habilitan un espacio afuera del AICM para abordar autos de Uber y Didi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal adapta un área fuera de la zona federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que funcionará como estacionamiento de corta estadía para abordar taxis solicitados por aplicación, lo cual tiene la finalidad de acabar con los conflictos con los taxistas concesionados.

“Dentro de la modernización del aeropuerto hay un predio que tenía la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que está fuera de lo que es la zona federal y que ahora sería un espacio donde se puede, no exclusivamente para los taxis de aplicación, sino es un estacionamiento de corta estadía donde se pueden poner”, informó el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales.

El almirante informó sobre el conflicto entre los taxis que están regulados en el aeropuerto en zona federal, con los taxis de aplicación.

“Definitivamente que los taxis que están en el aeropuerto concesionados tienen mayores gastos para operar que los que vienen de aplicaciones; sin embargo, también los de aplicaciones tienen derecho a trabajar, entonces tenemos que encontrar un equilibrio”, señaló.

Expuso que tuvieron reuniones con la asociación de taxistas concesionados “que están de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar los taxis de aplicación y que los taxis de aplicación también entiendan que no pueden ir hasta la terminal a recibir el pasaje, pero sí se les va a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir.”

Por lo que admitió que son necesarios los acuerdos para conciliar los dos intereses y también en beneficio de los usuarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su confianza en que esta situación “se va a resolver” y no habrá problema en el contexto de la llegada del Mundial de Futbol.