Mayo será el mes más caluroso en CDMX: ondas de calor y Doble Hoy No Circula previstos en 2026

Autoridades ambientales monitorean la calidad del aire durante los meses con mayor radiación solar en la región centro del país.. Foto: Cuartoscuro / Michael Balam

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que durante la temporada seca-caliente de 2026 se prevén entre tres y cinco ondas de calor en la región centro del país, periodo que coincide con el aumento de temperaturas y con la temporada de ozono en el Valle de México.

La dependencia difundió el pronóstico durante la presentación de condiciones meteorológicas para el periodo febrero-junio, cuando se registran condiciones atmosféricas que favorecen la formación de contaminantes.

De acuerdo con la CAMe, las ondas de calor previstas podrían generar temperaturas superiores al promedio climatológico en la región de la Megalópolis, integrada por Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Querétaro.

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Las autoridades indicaron que la duración de estos episodios podría extenderse varios días consecutivos y en algunos casos alcanzar hasta 15 días.

La información forma parte del análisis meteorológico presentado durante el seminario científico sobre la temporada de ozono, en el que participan especialistas en calidad del aire y clima.

Mayo concentrará los días con temperaturas más altas en el Valle de México

El análisis meteorológico presentado por la CAMe indica que el periodo con temperaturas más elevadas en la región suele concentrarse durante mayo. Señaló que durante ese mes se registran condiciones atmosféricas que favorecen el incremento de temperatura, entre ellas radiación solar intensa, baja humedad y escasa formación de nubes.

La temporada seca-caliente ocurre antes del inicio del periodo de lluvias y coincide con un aumento en la estabilidad atmosférica en el centro del país. Durante esta etapa, los sistemas de alta presión o anticiclones pueden permanecer sobre la región durante varios días, lo que reduce la ventilación atmosférica y favorece el incremento de temperatura.

Estas condiciones también influyen en la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

Ondas de calor y contingencias en CDMX: lo que se prevé para la temporada seca-caliente 2026

Autoridades ambientales presentaron estimaciones sobre las condiciones meteorológicas y de calidad del aire previstas para los meses con mayor radiación solar en el Valle de México.

Los principales datos del pronóstico son:

Entre 3 y 5 ondas de calor podrían registrarse en la región de la Megalópolis durante la temporada seca-caliente de 2026.

Las ondas de calor podrían elevar la temperatura hasta 4 grados por encima del promedio climatológico.

El episodio de calor más prolongado podría extenderse hasta 15 días consecutivos.

Mayo suele concentrar las temperaturas más elevadas antes del inicio de la temporada de lluvias.

La temporada de ozono se desarrolla entre febrero y junio, periodo con mayor radiación solar.

Durante esos meses podrían registrarse entre 5 y 15 contingencias ambientales por ozono.

Cuando se activa una contingencia ambiental se aplican medidas como Doble Hoy No Circula y restricciones a emisiones contaminantes. Las restricciones se aplican en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México que integran la zona metropolitana.

¿Por qué mayo es el mes con más calor en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explican que mayo suele registrar las temperaturas más altas en el Valle de México debido a la combinación de factores meteorológicos asociados a la temporada seca.

Durante ese mes se presentan condiciones que favorecen el aumento de temperatura en el centro del país.

Entre los factores que influyen se encuentran:

Radiación solar intensa, que incrementa el calentamiento de la superficie.

Baja humedad en la atmósfera, característica del final de la temporada seca.

Escasa nubosidad, que permite mayor ingreso de radiación solar.

Presencia de sistemas de alta presión, que generan estabilidad atmosférica.

Retraso en el inicio de las lluvias, que normalmente comienza entre finales de mayo y junio.

El SMN indica que estas condiciones favorecen el incremento de temperatura antes de que inicie la temporada de lluvias en el centro del país. Cuando comienzan las precipitaciones, el aumento de nubosidad y la humedad atmosférica suelen reducir las temperaturas máximas.

Temporada de ozono podría generar contingencias ambientales

La CAMe informó que durante la temporada de ozono podrían registrarse episodios de contaminación atmosférica en la región. El análisis presentado durante el seminario científico señala que entre febrero y junio podrían registrarse entre cinco y quince contingencias ambientales por ozono.

La temporada de ozono ocurre cuando la radiación solar favorece reacciones químicas entre contaminantes precursores emitidos por vehículos, industrias y procesos de combustión. Cuando las condiciones meteorológicas reducen la dispersión de contaminantes, la concentración de ozono puede aumentar hasta superar los límites establecidos en la normatividad ambiental.

En esos casos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa protocolos de contingencia ambiental.