Viernes y sábado en alerta por frío y viento en estas alcaldías de la CDMX

Clima
Viernes y sábado en alerta por frío y viento en estas alcaldías de la CDMXSe esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 14:15 a las 20:00 horas de este viernes. Para la madrugada y mañana del sábado se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del 13 de marzo en las demarcaciones: Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, ha dado a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 14:15 a las 20:00 horas de este viernes.
?? Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del viernes 13/03/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 13, 2026
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Recomendaciones por viento
- Por ello se recomienda a la población.
- Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos.
- Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas.
- Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos.
- Extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.
Alerta para el sábado
Además, la SGIRPC informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en la alcaldía Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del 14 de marzo.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 14/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.
Toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/w4miqiyz25 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 13, 2026
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.