Viernes y sábado en alerta por frío y viento en estas alcaldías de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del 13 de marzo en las demarcaciones: Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, ha dado a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 14:15 a las 20:00 horas de este viernes.

Recomendaciones por viento

Por ello se recomienda a la población.

Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos.

Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas.

Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos.

Extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Alerta para el sábado

Además, la SGIRPC informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en la alcaldía Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del 14 de marzo.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 14/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/w4miqiyz25 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 13, 2026

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.