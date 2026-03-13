Clima

Viernes y sábado en alerta por frío y viento en estas alcaldías de la CDMX

Se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 14:15 a las 20:00 horas de este viernes. Para la madrugada y mañana del sábado se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius.
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Nacional
viernes, 13 de marzo de 2026 · 15:37

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del 13 de marzo en las demarcaciones: Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, ha dado a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 14:15 a las 20:00 horas de este viernes.

Recomendaciones por viento

  • Por ello se recomienda a la población.
  • Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos.
  • Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas.
  • Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos.
  • Extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

 

Alerta para el sábado

Además, la SGIRPC informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en la alcaldía Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del 14 de marzo.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

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