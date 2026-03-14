Accidente en la Calzada Ignacio Zaragoza deja tres muertos y dos heridos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tres personas perdieron la vida y dos resultaron lesionadas en un accidente automovilístico, la madrugada de este sábado, cuando circulaban por la calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México.

El accidente, a la altura de República Federal, en la colonia Santa Martha Acatitla, ocurrió cuando el conductor del automóvil en el que se trasladaban chocó contra un muro de contención, mientras circulaban hacia el poniente de la ciudad.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país resguardaron el sitio para que el cuerpo de Bomberos pudiera laborar en la zona, dado que fue necesario llevar a cabo maniobras para remover los cuerpos que quedaron atrapados en el auto que quedó prensado.

Mientras laboraban también para trasladar a las personas lesionadas a hospitales, se detuvo la marcha vehicular.

Choque en Circuito Interior

En otro accidente, también en vialidades de la Ciudad de México, se reportó un choque en la zona de Circuito Interior, sobre una lateral, que dejó como saldo una persona sin vida y tres lesionadas.

El choque, que también se dio en la madrugada de este sábado, se reportó a la altura de la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando el vehículo chocó contra un poste.

Las víctimas fueron una mujer y dos hombres de menos de 30 años de edad. El auto tuvo que abrirse en dos para rescatar a los lesionados.