CDMX presenta Agenda de Derechos Humanos de cara al Mundial

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, anuncia agenda de Derechos Humanos de cara al Mundial. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Gobierno de la Ciudad de México reconoció que la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 implica riesgos en materia de derechos humanos, entre ellos trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, incremento de violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, aumento de prácticas discriminatorias como racismo, homofobia o xenofobia y mayor consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas.

El señalamiento se dio durante la presentación de la Agenda de Derechos Humanos rumbo al Mundial, acto encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien explicó que la estrategia reúne 119 acciones interinstitucionales con participación de distintas dependencias del gabinete capitalino.

“Hoy es importante porque vamos a presentar ante ustedes los inicios públicos de un trabajo que se ha venido llevando a cabo desde hace ya algún tiempo, que es la coordinación de la Agenda de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el contexto del Mundial”, dijo la morenista a 91 días del evento deportivo.

Y agregó: “Estas acciones engloban ejes que buscan garantizar el derecho a la participación; a la no discriminación y a la diversidad; al derecho a la movilidad; el derecho a la transparencia y al buen gobierno; el derecho a la cultura, al deporte y a la identidad”.

También aseguró que los preparativos del Mundial se vincularon con obras urbanas en la capital: “Queremos que el Mundial siga siendo ese acelerador de más de 2 mil obras para la transformación de esta ciudad. Obras que no serán de relumbrón rumbo al Mundial, sino que son obras permanentes que benefician a la ciudad”.

La secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, explicó: “En un análisis de riesgos derivado de lo que ha pasado en otras justas deportivas y que se ha documentado como riesgos de violación o susceptibilidad de violación a derechos humanos, hemos identificado básicamente cuatro riesgos principales”.

Los riesgos identificados son:

Trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Incremento de violencias, especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Aumento de prácticas discriminatorias como racismo, homofobia y xenofobia.

Incremento en el consumo problemático de alcohol y algunas sustancias psicoactivas.

Ramírez precisó que las acciones se desplegarán en tres tipos de espacios durante el torneo: zonas de eventos masivos como Fan Fest, Zócalo o el estadio sede; corredores turísticos y de movilidad; y ámbitos comunitarios como hogares, escuelas y transporte público.

“Para efectos de esta presentación no vamos a presentar las 119 acciones, pero sí algunas importantes que se presentarán brevemente”, precisó.

Las acciones se agrupan en seis ejes estratégicos relacionados con inclusión y libertades, seguridad y cuidados, movilidad e infraestructura, cultura comunitaria, sostenibilidad ambiental e información digital.

Entre los ejemplos mencionados se encuentran el mecanismo digital “Silbatazo Ciudadano” para reportar irregularidades en servicios públicos, la creación de un portal de transparencia sobre el gasto relacionado con el Mundial, campañas contra la discriminación y redes comunitarias de embajadores de la paz, el plan de movilidad para el acceso al estadio mediante transporte público y servicios de traslado controlado, programas culturales en barrios como el “Mundialito prehispánico”, así como medidas ambientales que incluyen distintivos para espacios libres de plásticos de un solo uso, estaciones públicas de recarga de agua y esquemas de aprovechamiento de residuos como PET para mobiliario urbano.

La directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Amaya Ordorika Imaz, añadió que la estrategia contempla acciones específicas para niñas, niños y adolescentes.

“En la Ciudad de México viven cerca de dos millones de niñas, niños y adolescentes, quienes conforman un grupo de atención prioritaria, por lo cual tenemos el compromiso de implementar acciones reforzadas para garantizar la protección y el goce de sus derechos”, afirmó.

Entre las medidas mencionó módulos de detección de vulneraciones, protocolos de búsqueda en caso de extravío de menores y espacios de atención para adolescentes intoxicados o no acompañados durante eventos masivos.

Convenio con UNICEF

Durante el evento también se firmó un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

El representante del organismo en México, Luis Fernando Carrera Castro, consideró que el acuerdo permitirá acompañar políticas públicas relacionadas con la infancia: “Queremos acompañar las políticas públicas para la niñez de la Ciudad de México y acompañarles en la evaluación del impacto de estas políticas”.

Sostuvo que el objetivo es fortalecer entornos seguros para niñas y niños durante el torneo: “Sabemos que una ciudad donde los niños van a estar seguros, todas y todos van a estar seguros”.