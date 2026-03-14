¿Dónde pedir Uber o Didi en el AICM? Estos son los puntos autorizados

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estableció puntos externos para el abordaje de transporte solicitado mediante aplicaciones.. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pueden solicitar viajes mediante aplicaciones de transporte como Uber o Didi, pero el abordaje debe realizarse en puntos ubicados fuera del perímetro del aeropuerto.

La administración del aeropuerto estableció zonas cercanas a cada terminal donde los usuarios pueden encontrarse con el conductor asignado por la aplicación. Estas áreas se ubican en vialidades exteriores debido a la regulación federal que rige el transporte de pasajeros dentro de aeropuertos.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Las autoridades aeroportuarias mantienen que dentro del aeropuerto solo pueden operar servicios que cuentan con permisos federales de autotransporte y autorización del administrador aeroportuario. Por esa razón, los vehículos solicitados mediante plataformas digitales deben recoger a los pasajeros fuera de la zona federal del aeropuerto.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha señalado que los servicios de transporte dentro de aeropuertos deben cumplir requisitos establecidos en la legislación federal, que regula el autotransporte de pasajeros y las operaciones dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Los puntos donde puedes pedir Uber o Didi en el AICM

El aeropuerto capitalino estableció un punto cercano a cada terminal para el abordaje de vehículos solicitados mediante aplicaciones.

En la Terminal 1, el punto de encuentro se encuentra sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, una vialidad cercana a la estación del Metro Terminal Aérea de la Línea 5. Los pasajeros deben salir de la terminal y caminar hacia esta avenida para encontrarse con el conductor.

En la Terminal 2, el abordaje se realiza sobre Avenida Fuerza Aérea Mexicana, una vialidad ubicada a un costado del acceso vehicular del aeropuerto. Los usuarios deben salir del edificio terminal y dirigirse hacia esta avenida para abordar el vehículo solicitado mediante la aplicación.

Las autoridades del aeropuerto indicaron que estos puntos se encuentran fuera del perímetro aeroportuario, por lo que el ascenso al vehículo debe realizarse únicamente en esas zonas.

Información clave para entender cómo funciona el transporte en el AICM

Los pasajeros pueden solicitar viajes mediante aplicaciones de transporte al llegar al aeropuerto.

El abordaje de vehículos solicitados por aplicación debe realizarse fuera de la zona federal del aeropuerto.

El AICM estableció puntos de encuentro cercanos a cada terminal para este tipo de servicio.

Dentro de las terminales solo pueden operar taxis concesionados y servicios autorizados.

Las reglas se basan en leyes federales que regulan el autotransporte de pasajeros y la operación de servicios dentro de aeropuertos.

Existe un conflicto legal entre autoridades federales y plataformas digitales sobre la operación de estos servicios en aeropuertos.

Leyes federales regulan el transporte dentro de aeropuertos

La operación del transporte terrestre dentro de aeropuertos se rige por leyes federales que establecen requisitos para prestar servicio de traslado de pasajeros en estas instalaciones.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece en su artículo 8 que el servicio de autotransporte federal de pasajeros requiere permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares señala en su artículo 7 que los servicios de transporte deben contar con permiso vigente, vehículos registrados, conductores con licencia federal y seguros para el traslado de pasajeros.

El Reglamento de la Ley de Aeropuertos señala que los servicios dentro del aeropuerto pueden ser prestados por terceros cuando cuentan con autorización del administrador aeroportuario y cumplen con las disposiciones correspondientes.

Estas normas permiten que dentro del aeropuerto operen servicios de transporte que cuentan con permisos federales y autorización del aeropuerto.

Taxis autorizados que operan dentro del aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa que dentro de sus instalaciones operan empresas de taxis concesionadas que cuentan con permisos federales para prestar servicio de traslado de pasajeros.

Entre las empresas autorizadas se encuentran:

Yellow Cab

Sitio 300

Nueva Imagen

Confort Unlimited

Porto Taxi

Los usuarios pueden contratar estos servicios en módulos ubicados dentro de las terminales, donde adquieren boletos para el viaje hacia distintos puntos de la ciudad.

Los vehículos de estas empresas cuentan con permisos federales para operar como autotransporte de pasajeros y con autorización del aeropuerto para recoger usuarios directamente en las zonas de ascenso y descenso.

Amparo judicial mantiene abierta la disputa por las apps

La operación de plataformas de transporte en aeropuertos también se encuentra en disputa legal.

En octubre de 2025, una jueza federal concedió una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo promovido por Uber contra acciones de autoridades federales que buscaban sancionar o detener a conductores que realizaban viajes mediante la aplicación en aeropuertos.

La resolución establece que los conductores no pueden ser detenidos por autoridades federales mientras se resuelve el fondo del juicio.

Sin embargo, la SICT señaló que la suspensión judicial no equivale a una autorización para operar dentro de aeropuertos.

La dependencia indicó que los servicios autorizados dentro de estas instalaciones continúan siendo los taxis concesionados, el transporte turístico y los autobuses que cuentan con permisos federales y autorización del administrador aeroportuario.

El desacuerdo se mantiene debido a la interpretación de la resolución judicial. Mientras la empresa sostiene que la suspensión protege a los conductores que realizan viajes en aeropuertos, el gobierno federal sostiene que la medida solo impide sanciones durante el proceso judicial, pero no modifica la regulación vigente.

Qué deben hacer los pasajeros que quieran usar Uber o Didi en el AICM

Las autoridades del aeropuerto recomiendan a los pasajeros que soliciten transporte mediante aplicaciones dirigirse a las vialidades designadas fuera de las terminales.

Antes de solicitar el viaje, los usuarios pueden revisar en la aplicación el punto de encuentro para coordinar la ubicación con el conductor.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mantiene señalización e información para orientar a los pasajeros sobre los puntos donde pueden abordar transporte solicitado mediante plataformas digitales.

Mientras continúa el proceso legal sobre la operación de estas aplicaciones en aeropuertos, las zonas externas designadas por el AICM se mantienen como los puntos donde los usuarios pueden abordar este tipo de transporte.