Hallan restos óseos en jornadas de búsqueda en barrancas de Álvaro Obregón

La jornada de búsqueda en la zona de barrancas de Álvaro Obregón. Foto: Fiscalía de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ocho fragmentos óseos fueron localizados durante las Jornadas de Búsqueda por Patrones realizadas del 10 al 13 de marzo en la zona de barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, durante un operativo de exploración en campo en el que participaron autoridades capitalinas y federales junto con familiares de personas desaparecidas.

Los hallazgos se registraron aproximadamente a tres metros de la barda perimetral del Panteón de Tarango. De acuerdo con la información difundida por las instituciones que integran el Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, seis fragmentos fueron encontrados el jueves 12 de marzo y dos más el viernes 13.

Según las autoridades, los elementos óseos fueron recolectados por personal pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), conforme a los protocolos de cadena de custodia, y trasladados a laboratorio para su análisis.

En un comunicado, el Gabinete explicó que, a partir de las condiciones del hallazgo y del contexto del sitio, consideran como posible hipótesis que los fragmentos estén asociados a prácticas de inhumación o exhumación derivadas de la reutilización de espacios dentro del panteón.

Los restos serán sometidos a estudios especializados para determinar si existe alguna coincidencia con personas que cuentan con reporte de desaparición en las bases de datos institucionales.

Las Jornadas de Búsqueda por Patrones se realizaron durante cuatro días en la zona de barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón. Durante las labores de exploración se cubrió una superficie de 84 mil 623 metros cuadrados, equivalente aproximadamente a 12 canchas de fútbol profesional.

Para las tareas de búsqueda se utilizaron tres drones y tres binomios caninos especializados.

En el operativo participaron la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de personal de la alcaldía, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y la Fuerza de Tarea Zorros.

También intervinieron autoridades federales de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

En total, participaron 592 servidores públicos y 94 familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos de búsqueda y personas solidarias que realizan labores de búsqueda independiente.