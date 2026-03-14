Metro CDMX anuncia cierre de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 a partir del 17 de marzo

La Línea 2 del Metro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este sábado, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

En un comunicado, el Metro explicó que el cierre se enmarca en los trabajos de rehabilitación que se realizan en esa Línea, de cara a la Copa Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

“Los trenes en circulación no realizarán maniobras de ascenso y descenso de usuarios en la estación referida”.

Según se detalló, el resto de las 23 estaciones de la Línea azul (que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos) funcionarán según los horarios especiales que se aplican en la etapa de rehabilitación presente:

Chabacano y Viaducto cerrarán a partir de las 22:00 horas de lunes a viernes; a las 20:00 horas los sábados; domingos, durante todo el horario.

El Metro detalló que la Línea 2 funcionará en dos circuitos: Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez, mientras que Xola-Pino Suárez operará con el apoyo de los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).