Metro CDMX anuncia cierre de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 a partir del 17 de marzo

CDMX
Metro CDMX anuncia cierre de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 a partir del 17 de marzoEn un comunicado, el Metro explicó que el cierre se enmarca en los trabajos de rehabilitación que se realizan en esa Línea, de cara a la Copa Mundial de Futbol en la Ciudad de México.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este sábado, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
En un comunicado, el Metro explicó que el cierre se enmarca en los trabajos de rehabilitación que se realizan en esa Línea, de cara a la Copa Mundial de Futbol en la Ciudad de México.
“Los trenes en circulación no realizarán maniobras de ascenso y descenso de usuarios en la estación referida”.
Según se detalló, el resto de las 23 estaciones de la Línea azul (que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos) funcionarán según los horarios especiales que se aplican en la etapa de rehabilitación presente:
Chabacano y Viaducto cerrarán a partir de las 22:00 horas de lunes a viernes; a las 20:00 horas los sábados; domingos, durante todo el horario.
El Metro detalló que la Línea 2 funcionará en dos circuitos: Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez, mientras que Xola-Pino Suárez operará con el apoyo de los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
A partir del martes 17 de marzo, la estación San Antonio Abad de la Línea 2, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Toma previsiones. #CuidarteEsParteDelViaje pic.twitter.com/NPdn5dRuD8— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 14, 2026