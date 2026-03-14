Noche de sábado y madrugada de domingo en alerta por viento y frío en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 15:00 a las 20:00 horas de este sábado 14 de marzo.

Recomendaciones por viento

Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos.

Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas.

Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos.

Extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Alerta por descenso de las temperaturas

Protección Civil informó que se activa la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana domingo en la demarcación Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas del 15 de marzo de 2026.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 15/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/fkiFdlmcMp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 14, 2026

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.