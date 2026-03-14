Sobreviviente del derrumbe en San Antonio Abad revela que su familia lo salvó. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ángel David Miranda Mendoza, de 42 años, fue el único sobreviviente del colapso de un edificio en proceso de demolición en la avenida San Antonio Abad ocurrido el pasado lunes 9 de marzo.

Todo sucedió cuando él y sus compañeros de obra estaban en su hora de comida. Mientras platicaban y descansaban, de pronto la estructura colapsó, sin tiempo de poder reaccionar.

“Recuerdo que estábamos comiendo en ese momento y ocurrió la desgracia, el derrumbe (...) Todo se vino abajo muy rápido. No pudimos reaccionar. Cuando cayeron los pisos que teníamos encima, empezamos a desplomarnos hacia abajo; colapsó todo”, narró Miranda en entrevista con Telediario y N+.

Inmediatamente los trabajadores quedaron atrapados entre los escombros. Con tristeza, Miranda lamentó que no pudo ayudar a sus compañeros, Iván Raúl Vega Montiel y Angélico Mejía, a quienes consideraba como sus amigos.

“Yo corrí con un poco de suerte porque, después del golpe en la cabeza, el concreto solo me aplastó el cuerpo (...) Y siento mucho por mis compañeros que no pudieron salir”, explicó.

En ese momento, al ver a su compañero Angélico Mejía, ambos sintieron que sería su último momento con vida, pues estaban al borde de la muerte.

“Nada más volteé a ver a mi amigo Angélico y, con la mirada, al parecer nos dijimos que era todo, que hasta ahí llegamos”, recordó.

Tras el derrumbe, Miranda terminó a lado de una máquina de construcción, la cual operaba uno de sus compañeros, sin imaginar que le ayudaría a sobrevivir.

“Estoy seguro que eso me salvó la vida. No sé el porqué mi cabeza soportó un golpe así, tan excesivo. Lo soporté. Las varillas que estaban abajo de mí nunca se me enterraron”.

La llamada que le devolvería la vida

Sin esperanzas, Ángel Miranda logró sacar su celular mientras se encontraba entre los escombros, con la finalidad de llamar a su esposa para despedirse de su familia.

Sin embargo, cuando logró comunicarse con su esposa y habló incluso con sus hijos, ella lo motivó a luchar por salir con vida, pese a las lesiones que presentaba en su cuerpo:

“Saqué mi celular y le marqué a mi esposa para despedirme porque pensé que iba a morir ahí. Mientras hablábamos, ella me dijo: ‘¿Sabes qué? Cuélgame y salte de ahí. Yo sé que tú puedes salir’. Entonces revisé qué tan grave estaba. Toqué mi frente con la mano izquierda y vi la sangre. La verdad me espanté mucho”.

“Le dije que los amaba, que me quería despedir de ella y de mis hijos. Ella me repetía que saliera, que yo sabía cómo hacerlo. Cuando vi tanta sangre me aterré, pensé que no tenía oportunidad y que no podía moverme. Pero me obligué a hacerlo”, expresó Miranda.

Con las palabras de aliento de su esposa, el hombre de 42 años comenzó a retirar los restos del edificio que tenía encima, hasta que logró ver una luz a través de un hueco.

“Tenía la mano izquierda libre y empecé a quitarme los escombros de encima y los empiece a poner a un lado como si apuntalara”, explicó.

Fue ahí cuando Miranda sintió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. En ese momento, también recibió la llamada de otro de sus compañeros de obra, quien intentaba localizarlo.

“El amigo, el que me marcó, ya había comentado a mis compañeros dónde pudieran encontrarme y ellos hicieron una salida por una orilla izquierda y yo me arrastré hasta que llegué ahí con ellos y ellos ya me sacaron”.

Luego de ser rescatado, Miranda perdió el conocimiento y fue trasladado de urgencia al Hospital General “Rubén Leñero”, donde le diagnosticaron inflamación en el pulmón izquierdo, lesiones en la cadera, heridas en el rostro y la pérdida de la mayor parte de sus dientes.

“Lo que me salvó la vida fue que mi esposa me obligó a salir de ahí (...) No me dejó despedirme”, recalcó.

Para Ángel Miranda, este suceso representa volver a nacer y valorar a las personas que lo rodean, como su familia, con quien siempre ha sido muy unido:

“Una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad y también creo que tengo que hacer las cosas mejor, cambiar tal vez en mí, ser mejor persona con mis hijos, con mi esposa, con la gente”.

Colapso de edificio en demolición

El derrumbe de tres pisos del edificio en proceso de demolición, ubicado en el número 124 de la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, provocó la muerte de tres trabajadores, identificados como Marcelino Moreno, Iván Raúl Vega Montiel y Angélico Mejía.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del derrumbe del inmueble.

El edificio contaba con afectaciones en su estructura a causa de los sismos de 1985 y 2017, informó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), Myriam Urzúa.