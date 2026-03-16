Asesinan a un hombre que iba a bordo de una camioneta en Río Churubusco; una mujer resultó herida

La víctima viajaba en una camioneta . Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre fue asesinado a balazos y una mujer resultó herida tras un ataque directo con disparos de arma de fuego registrado en la avenida Canal de Río Churubusco, en la colonia El Rodeo, de la alcaldía Iztacalco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que sus oficiales tomaron conocimiento del ataque armado y se dirigieron al lugar, ubicado en la zona oriente de la capital mexicana.

Al llegar, localizaron a un hombre sin vida, por lo que acordonaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público para la realización de los peritajes correspondientes.

La SSC aseguró que sus elementos ya realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el área con el objetivo de identificar a los presuntos responsables.

Aunque la dependencia solo reportó una persona afectada, de acuerdo con reportes periodísticos, en el lugar los oficiales encontraron dos personas lesionadas por arma de fuego al interior de una camioneta negra detenida sobre el camellón central.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Iztacalco acudieron al lugar y confirmaron que el hombre de aproximadamente 27 años ya no contaba con signos vitales.

También atendieron a una mujer aún con vida, pero con una herida por arma de fuego, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Según estos reportes, la agresión habría estado dirigida contra el conductor del vehículo.