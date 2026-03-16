CDMX busca realizar un millón de mastografías para combatir el cáncer de mama

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la puesta en marcha de la estrategia “Chichihualli”, con la que su administración proyecta realizar un millón de mastografías entre 2026 y 2027, en un contexto donde el cáncer de mama registra alrededor de 600 muertes anuales en la capital.

La estrategia contempla el despliegue de 20 mastógrafos móviles en las 16 alcaldías y la instalación de equipos en las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPÍAS), así como en Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y otras instalaciones del sistema público de salud, con el objetivo de acercar los estudios a zonas donde no existe infraestructura fija.

Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina informó que la meta para 2026 es alcanzar 500 mil estudios mediante una inversión de 400 millones de pesos destinada a la adquisición de 20 mastógrafos adicionales, que se sumarán a los 40 existentes para conformar una capacidad total de 60 equipos.

“El objetivo es combatir el cáncer de mama en la Ciudad de México. Este cáncer es uno de los mayores desafíos de salud pública que tenemos en nuestro país y en la ciudad (...) queremos hacer una ciudad que produzca salud y que salve vidas de las mujeres”, afirmó.

Brugada compartió que la tasa de mortalidad por cáncer de mama en la ciudad es de 21 muertes por cada 100 mil mujeres, superior al promedio nacional de 18.7, y subrayó que “alrededor de 600 mujeres mueren al año por cáncer de mama en esta ciudad”.

Entonces, aseguró que la estrategia busca garantizar el acceso universal a mastografías, particularmente para mujeres sin seguridad social, bajo un esquema en el que el gobierno local asume funciones de prevención y detección, mientras que la atención médica corresponde a instancias federales.

“Esta estrategia que nos hemos planteado tiene el objetivo de lograr una reducción significativa y sostenida de la mortalidad por cáncer de mama y garantizar que todas las mujeres sin seguridad social puedan tener acceso universal a esta estrategia”, sostuvo.

La mandataria indicó que el programa contempla campañas de promoción para incentivar la realización de estudios, pues dijo que “cuesta trabajo que las mujeres vayan a hacerse este estudio”.

También estuvo presente la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, quien detalló que la estrategia incluye un enfoque comunitario basado en el autocuidado, la identificación de factores de riesgo y el despliegue territorial de servicios de detección.

A nivel nacional, Gasman indicó que el cáncer de mama representa la principal causa de muerte en mujeres mayores de 25 años, con alrededor de 30 mil casos anuales y más de 7 mil defunciones, mientras que a nivel global se registran 2.3 millones de nuevos casos y cerca de 685 mil muertes cada año.