Lady Pepitas: Fiscalía CDMX investiga a mujer que discriminó a policía en el Estadio de CU (VIDEO)

Video grabado en el Estadio Olímpico Universitario muestra a una mujer discutiendo con una policía auxiliar. La Fiscalía capitalina abrió una investigación.. Foto: Capturas de pantalla de video (X @MrElDiablo8)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación administrativa contra una mujer que fue captada en video mientras insultaba a una policía auxiliar en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria.

El video comenzó a circular en redes sociales durante el fin de semana y muestra a una mujer que porta una chamarra con insignias de la Fiscalía capitalina mientras discute con una integrante de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tras la difusión de las imágenes, usuarios comenzaron a referirse a ella como “Lady Pepitas”.

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Video en Ciudad Universitaria muestra insultos a policía auxiliar

En la grabación se observa a la mujer durante una discusión con la agente de seguridad. En el intercambio verbal, la mujer señala que no son iguales y afirma que ella estudió, mientras lanza comentarios dirigidos a la policía.

Las imágenes fueron captadas en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, en la alcaldía Coyoacán, después de un partido de futbol disputado en ese recinto.

El material se difundió ampliamente en redes sociales y generó reacciones de usuarios que compartieron el video y replicaron fragmentos del diálogo.

Operativo Estadio Seguro derivó en el incidente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que los hechos ocurrieron durante el operativo “Estadio Seguro”, implementado en el estadio universitario para el encuentro deportivo.

De acuerdo con la tarjeta informativa de la dependencia, personal de seguridad privada solicitó el apoyo de policías auxiliares para retirar a dos aficionados que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad.

Según el reporte oficial, los dos asistentes habían agredido previamente a otros espectadores, entre ellos una persona con discapacidad auditiva.

Cuando los policías auxiliares acompañaban a estas personas hacia la salida del estadio, la mujer que aparece en el video intervino y comenzó a dirigirse a una de las oficiales con comentarios durante la discusión.

“¡No me hables de tu por qué no somos iguales, yo sí fui a la escuela eh, a ustedes los quitaron de vender pepitas!”, dice mujer con chamarra de la @FiscaliaCDMX a elemento de la Policía Auxiliar de la @SSC_CDMX en el Estadio de CU. #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/Px7Y7X6Y81 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 15, 2026

Fiscalía de CDMX inicia investigación administrativa

Tras la difusión del video, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que su Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa para determinar si la mujer que aparece en las imágenes pertenece a la institución.

La dependencia indicó que revisará los hechos y establecerá las responsabilidades que correspondan en caso de que se confirme que se trata de personal de la Fiscalía.

En su posicionamiento, la institución señaló que no permitirá conductas de integrantes de la dependencia que vulneren o agredan a otras personas.

Policía auxiliar recibirá acompañamiento para presentar denuncia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que las áreas de Inspección Policial y Asuntos Internos de la Policía Auxiliar tomaron conocimiento del caso.

La dependencia también señaló que brindará acompañamiento a la policía auxiliar que aparece en el video para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales.

Asimismo, el caso será presentado ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para su análisis.

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir el material y a referirse a la mujer involucrada como “Lady Pepitas”.