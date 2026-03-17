Así cayó una lona de espectacular sobre segundo piso de Periférico sur (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron cortes a la circulación en Periférico Sur y la carretera Picacho-Ajusco, a la altura de la colonia Fuentes del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan, luego de que a causa de las lluvias la lona de un anuncio espectacular cayera sobre la vialidad y obstruyera el paso vehicular.

El incidente se registró sobre el segundo piso de Periférico Sur, en la Autopista Urbana Sur con dirección a Tepepan, en las inmediaciones de instalaciones de TV Azteca, donde la estructura afectó directamente la circulación en uno de los principales corredores viales del sur de la capital.

De acuerdo con la información difundida por la SSC, policías desplegaron un operativo para restringir el tránsito en la zona mientras se realizaban las maniobras para retirar el material.

Como parte de estas acciones, los oficiales descendieron la lona desde la estructura, la enrollaron y la colocaron sobre el camellón con el objetivo de liberar parcialmente la vialidad.

En redes sociales circularon videos en los que se observa la afectación en tiempo real: vehículos detenidos sobre el segundo piso mientras la lona obstruía los carriles en un sentido, mientras que desde el carril contrario se realizaban maniobras para intentar retirarla.

La dependencia indicó que se solicitaron apoyos adicionales para completar el retiro de la lona y restablecer la circulación en su totalidad.