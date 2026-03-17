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Lluvias y granizo activan alerta en toda la Ciudad de MÃ©xico

Se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milÃ­metros y caÃ­da de granizo entre las 15:30 y las 22:00 horas de este 17 de marzo. Siga estas recomendaciones.
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Nacional
martes, 17 de marzo de 2026 · 18:58

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- La SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil (SGIRPC) informa que se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caÃ­da de granizo para la tarde y noche del martes en todas las demarcaciones de la Ciudad de MÃ©xico.

Se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milÃ­metros y caÃ­da de granizo entre las 15:30 y las 22:00 horas de este 17 de marzo.

Recomendaciones para las lluvias:

  • Portar paraguas o impermeable.
  • Utilizar el lÃ­quido para regar las plantas.
  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan.
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.
  • Conducir con precauciÃ³n, ya que se pueden hallar restos de Ã¡rboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Apartase de lugares prÃ³ximos a muros, Ã¡rboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

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