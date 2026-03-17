Lluvias y granizo activan alerta en toda la Ciudad de MÃ©xico

Clima
Lluvias y granizo activan alerta en toda la Ciudad de MÃ©xicoSe pronostica lluvia de entre 15 y 29 milÃmetros y caÃda de granizo entre las 15:30 y las 22:00 horas de este 17 de marzo. Siga estas recomendaciones.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- La SecretarÃa de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil (SGIRPC) informa que se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caÃda de granizo para la tarde y noche del martes en todas las demarcaciones de la Ciudad de MÃ©xico.
Se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milÃmetros y caÃda de granizo entre las 15:30 y las 22:00 horas de este 17 de marzo.
?? Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caÃda de #granizo para la tarde y noche del martes 17/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de MÃ©xico.â€” SecretarÃa de GestiÃ³n Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 17, 2026
Toma precauciones y mantente informado.â€¦ pic.twitter.com/ioWi1f0RxJ
Recomendaciones para las lluvias:
- Portar paraguas o impermeable.
- Utilizar el lÃquido para regar las plantas.
- Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan.
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.
- Conducir con precauciÃ³n, ya que se pueden hallar restos de Ã¡rboles u objetos arrastrados o derribados.
- Apartase de lugares prÃ³ximos a muros, Ã¡rboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.