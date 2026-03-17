Metro CDMX: Difunden VIDEO de jefe de subestación en presuntos actos íntimos dentro de instalaciones

Autoridades analizan probable uso indebido de instalaciones del Metro tras la difusión de un video con un empleado acompañado en una subestación.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video difundido en redes sociales muestra a un jefe de subestación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presuntamente utilizando un cubículo dentro de instalaciones operativas en compañía de una mujer realizando presuntos actos íntimos. Las imágenes comenzaron a circular recientemente y generaron reacciones entre usuarios.

En el material se observa a un hombre dentro de un área técnica que, de acuerdo con las publicaciones que acompañan el video, corresponde a una subestación eléctrica. En el espacio también aparece una mujer en distintos momentos de la grabación.

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El cubículo, destinado a funciones relacionadas con la operación del sistema, presenta objetos personales y elementos que no forman parte del equipamiento institucional.

STC Metro inicia revisión por uso indebido de instalaciones

Tras la difusión del video, el STC Metro informó que inició una revisión interna para determinar la autenticidad del material y la posible responsabilidad del trabajador involucrado.

El organismo indicó que las áreas técnicas, como subestaciones eléctricas, cuentan con acceso restringido y están destinadas exclusivamente a labores operativas. También señaló que se revisarán registros laborales, turnos y condiciones de operación para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el trabajador fue separado de sus funciones mientras se realiza la investigación.

Imágenes generan reacciones y cuestionamientos en redes

El contenido difundido provocó comentarios entre usuarios, quienes señalaron el uso del espacio operativo en compañía de una persona ajena a las funciones del sistema.

Las publicaciones que acompañan el video sugieren un uso distinto al establecido en la normativa interna. Sin embargo, la fecha exacta de grabación no ha sido confirmada por autoridades.

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Al ser descubierto el trabajador del #MetroCDMX empezó a intimidar y amedrentar al Usuarios frente… pic.twitter.com/3lZUaJPJL9 — Fan MetroViral (@MetroViralMx) March 15, 2026

En las imágenes se observan distintos momentos dentro del cubículo, en los que el trabajador aparece acompañado, así como modificaciones al espacio que no corresponden a su uso técnico.

Normativa del Metro limita acceso a subestaciones eléctricas

El STC Metro establece lineamientos para el uso de instalaciones operativas, en especial aquellas relacionadas con el suministro de energía eléctrica. Las subestaciones forman parte de la infraestructura crítica del sistema, por lo que su acceso está limitado a personal autorizado y para actividades específicas.

De acuerdo con estos lineamientos, la presencia de personas ajenas o el uso distinto al operativo puede derivar en procedimientos administrativos.

El organismo no ha detallado las posibles sanciones en este caso, ya que la revisión continúa en curso.

Investigación interna sigue en proceso

Autoridades del Metro señalaron que el caso se encuentra en etapa de análisis conforme a la normativa vigente y los reglamentos laborales aplicables.

En antecedentes, el STC ha informado sobre procedimientos similares relacionados con conductas que contravienen los lineamientos internos, los cuales han derivado en sanciones administrativas.

En este caso, no se ha emitido una resolución definitiva.