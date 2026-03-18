Adrián Rubalcava dice que el Metro estará listo para el Mundial; hay inundaciones en la Línea A

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, afirmó que el transporte colectivo estará listo para cuando inicie el Mundial de Futbol de 2026, que se inaugurará el próximo 11 de junio, aunque admitió problemas por inundaciones en la Línea A.

El funcionario dijo a representantes de medios de comunicación en el Senado que, aunque se requiera mantenimiento de manera permanente para el transporte público, estará listo para cuando inicie el Mundial 2026.

“El Metro sin duda tiene una afectación importante. Es un tema de gravedad, el agua cae por gravedad, tenemos afectaciones importantes, sobre todo en la línea en la zona de La Paz, en donde esa zona no tiene drenaje y entonces toda el agua se concentra en el cajón del Metro”, explicó.

“Recordar también que para nosotros es muy importante que el mantenimiento de las estaciones se mejore, por eso la prioridad de invertir recursos en estas estaciones y, bueno, pues vamos a seguir trabajando. El Metro requiere mantenimiento de manera permanente... vamos a estar listos para el Mundial y sin duda vamos a dar buenos resultados”, detalló.

El funcionario de la capital también se refirió a la Línea 12 del Metro y aseguró que las fisuras que han reportado algunos medios no representan ningún riesgo a la infraestructura del tren, pues según los dictámenes que se tienen, la línea es completamente segura.