Alertas por frío se activan para madrugada y mañana de jueves en estas alcaldías de la CDMX

Frío en la Ciudad de México. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves en la alcaldía Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de 1 a 3 grados Celsius entre las 01:00 y las 08:00 horas del 19 de marzo.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 19/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PBJs658ssV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 18, 2026

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 01:00 a las 08:00 horas del 19 de marzo.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 19/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.… pic.twitter.com/zDQfKWqdZT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 18, 2026

Recomendaciones para el frío

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.

Usar calentadores y/o chimeneas con una ventilación adecuada.

Mantener el esquema de vacunación actualizado (Covid, influenza y neumococo).

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.