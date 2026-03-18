Brugada financia el Mundial con deuda e impuestos en CDMX y revive fideicomisos cuestionados por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México, gobernada por Clara Brugada Molina, está adquiriendo deuda para financiar las obras vinculadas al Mundial de futbol de la FIFA, la cual se está pagando con impuestos locales.

De manera paralela, ha optado por un esquema de fideicomisos, instrumentos que fueron cuestionados y eliminados a nivel federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de opacidad.

Durante la Convención Bancaria 89, el secretario de Administración y Finanzas de la capital del país, Juan Pablo de Botton, detalló los mecanismos financieros con los que el gobierno local está fondeando la infraestructura para el evento deportivo.

Por ejemplo, explicó que se ejecutó una deuda a partir del Fondo Mixto de Turismo bajo un esquema de planeación plurianual.

Ahí, el gobierno comprometió ingresos futuros para poder financiar obras desde ahora; se trata del impuesto sobre hospedaje.

Es “para hacer una estructura financiera transparente y poder tener listas obras de beneficio permanente que puedan ser útiles para el Mundial de Fútbol, que estamos a menos de 100 días de tener nuevamente la inauguración en la Ciudad de México; de este domingo al otro se inaugura el estadio y estamos listos”, señaló ante los banqueros.

Juan Pablo de Botton recordó además que la capital regresó al mercado bursátil tras casi una década de ausencia mediante la emisión de un Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores.

Este instrumento permite al gobierno acceder a recursos de inversionistas, pero también implica compromisos de pago a largo plazo.

Con esos recursos se están financiando las nuevas líneas del Cablebús. La línea 5 conectará Magdalena Contreras con Álvaro Obregón hasta el Metro Mixcoac; “se convertirá en la línea de teleférico más grande del mundo, con 15.2 kilómetros de extensión”.

A la par, se construye la Línea 6, que busca conectar el sur de la ciudad, de Milpa Alta a Tláhuac.

Creación de fondos y fideicomisos

En paralelo a la deuda y al financiamiento bursátil, el gobierno capitalino está construyendo una arquitectura financiera basada en fondos y fideicomisos, instrumentos criticados y que fueron eliminados a nivel federal durante la administración de López Obrador.

Uno de ellos es el fondo de infraestructura, movilidad, agua y seguridad pública, creado a partir de un acuerdo con el sector empresarial y financiado mediante un incremento de 1 % al impuesto sobre nómina. Es decir, un mayor costo para las empresas que operan en la ciudad.

“Y este fideicomiso de infraestructura, movilidad, agua y seguridad busca apuntalar la inversión sustentable en la capital, son 10 mil millones de pesos de inversión año con año que vienen a través de este fondo, y eso nos lo planteamos el año pasado y ya ocurrió”, dijo.

A esto se suma la creación de un fideicomiso adicional alimentado por los ingresos de la licencia permanente. En este caso, el destino de los recursos se enfoca en movilidad y seguridad vial, con énfasis en peatones, transporte público y ciclistas.

“Ese nos permite invertir en movilidad, particularmente en la parte de seguridad vial, hacia los peatones, transporte público y la parte ciclista, que sin duda son proyectos que también tienen un carácter sustentable”, comentó.