Camioneta de limpia con trabajadores a bordo choca contra árbol en Periférico sur; hay 12 heridos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una camioneta de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México chocó el martes por la noche contra un árbol en Periférico sur, en la alcaldía Tlalpan, con saldo de 12 personas lesionadas, de las cuales tres fueron trasladadas a un hospital, de acuerdo con los bomberos de la Ciudad de México.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche a la altura de la colonia Narciso Mendoza, zona a donde personal de servicios de emergencia acudió para brindar los primeros auxilios a los afectados y coordinar los traslados de tres personas a un hospital para su revisión médica.

Los trabajadores lesionados viajaban en la batea de la camioneta, acción que está prohibida a nivel federal por los riesgos que conlleva para la seguridad de los pasajeros. De acuerdo con los reglamentos de tránsito a nivel local y federal, la caja o batea de las camionetas tipo pick up solo debe ser utilizada para transportar mercancías, no personas.

Después del percance, usuarios de redes sociales compartieron fotos y videos de los servicios de emergencia brindando atención a los trabajadores lesionados en Periférico Sur.

Equipos de emergencia atienden a 7 personas lesionadas, trabajadores de limpia, tras choque de la unidad en que viajan en la zona Sur de la CdMx. #Precauciones #Video ?????? pic.twitter.com/mN1F7iaBFe — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 18, 2026