Lluvias atípicas causan 17 encharcamientos en 10 demarcaciones de la CDMX

Bomberos atienden una anegación causada por lluvias atípicas en la Ciudad de México. Foto: X: @JefeVulcanoCova

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Al menos 17 encharcamientos se registraron en la Ciudad de México tras las lluvias “atípicas” ocurridas entre las 06:00 horas del 17 de marzo y las 06:00 del 18 de marzo, con afectaciones en diez alcaldías, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

En un comunicado, la dependencia precisó que los casos se concentraron en Iztapalapa (3) y Xochimilco (3), seguidas de Cuajimalpa (2), Cuauhtémoc (2) y Tlalpan (2), mientras que en Álvaro Obregón (1), Gustavo A. Madero (1), Magdalena Contreras (1), Milpa Alta (1) y Tláhuac (1) se reportó un encharcamiento en cada una.

Ante estas condiciones, la SEGIAGUA desplegó un operativo con 70 trabajadores —entre personal operativo, técnicos e ingenieros— y 28 equipos de maquinaria, incluidos vehículos de bombeo de emergencia, unidades hidroneumáticas, pipas de agua tratada y unidades de carga para labores de desazolve y atención al drenaje.

El operativo se extendió a las 16 alcaldías mediante puntos de guardia con personal técnico.

En ese periodo, el volumen total de precipitación acumulada en la capital superó los 24.7 millones de metros cúbicos, con una media diaria de 16 milímetros.

Las precipitaciones más intensas se registraron en el sur de la ciudad, particularmente en Milpa Alta y Tlalpan, donde estaciones pluviométricas reportaron hasta 36 milímetros, además de otros puntos con niveles de entre 29 y 33.25 milímetros.

La dependencia informó que, pese a los encharcamientos, las presas, lagunas y cauces se mantienen en niveles bajos operativos sin incidencias.