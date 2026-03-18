Mundial 2026: Lanzan “Xoli”, un chatbot bilingüe en WhatsApp con oferta cultural y turística en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el chatbot “Xoli” como la plataforma digital con la que su administración concentrará información turística, cultural y de servicios de la Ciudad de México rumbo al Mundial de 2026, con acceso a través de WhatsApp, operación permanente y atención en español e inglés.

Dicha herramienta incorporará información específica sobre la oferta vinculada al Mundial, incluyendo la ubicación de pantallas públicas instaladas para la transmisión gratuita de los partidos, exposiciones, actividades culturales y opciones de consumo.?

A 85 días de la inauguración del evento deportivo en la capital mexicana, la dirigente morenista encabezó la presentación del chatbot desde Iztapalapa, donde declaró: “Nos va a permitir comunicarnos con los que vienen a visitarnos (...) A partir de hoy arranca el chatbot que nos va a garantizar comunicarnos con los visitantes, a través de un celular, 7 días a la semana y 24 horas al día; en español y en inglés”.?

Brugada subrayó que el sistema no estará dirigido únicamente a visitantes, sino también a la población local: “Porque les aseguro que todavía nos falta conocer muchos museos; porque todavía nos falta descubrir rincones muy bonitos, en varias partes de la ciudad”.

“Eso es lo que queremos: que Xoli nos acerque con las personas y que cualquiera conozca la Ciudad de México, y la podrá conocer estando aquí en la ciudad o no, en cualquier parte”, agregó.

El desarrollo del sistema estuvo a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en coordinación con la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Cultura.?

El titular de la ADIP, Ángel Tamariz, explicó el mecanismo de uso de esta herramienta digital: “Lo único que tienen que hacer es agregar el número que sale ahí: el 55 65 65 93 95. Lo pueden guardar como Xoli, le escriben ‘hola’, seleccionan el idioma, porque también está pensado para personas que vengan como turistas, y ya eligen la categoría que quieran platicar: puede ser de cultura, de turismo, de movilidad, ayuda en general y también información del Mundial. Y además, pueden platicar con un chatbot; es decir, pueden hacer preguntas abiertas de lo que gusten”.

“Hay un promedio de 3 mil actividades diarias en esta ciudad, y en un momento de temporada alta, como por Día de Muertos, hay 5 mil actividades diarias. Lograr traducir eso a una información confiable es muchísimo trabajo y ahora lo vemos en una aplicación, en algo, en un chat”, afirmó en su intervención la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto.?

Como ejemplo del uso de la herramienta, planteó: “Estoy en la colonia Condesa y quiero ir al Museo Yancuic, en Iztapalapa, ¿cómo llego? ¿Qué hay ahí? ¿Qué voy a encontrar? ¿Cuándo empieza la Semana Santa? Todo esto es información que ustedes le van a preguntar a este nuevo amigo, que es Xoli”.

Frausto añadió que el chatbot integrará contenidos relacionados con el Mundial, como actividades, espacios y oferta cultural vinculada al evento, y sostuvo que su uso se mantendrá después de la justa deportiva.