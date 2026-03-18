Santa Fe tendrá un sistema de transporte público interno con autobuses eléctricos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) y la alcaldía Cuajimalpa anunciaron la implementación de un sistema de transporte público interno en Santa Fe, basado en dos circuitos que conectarán puntos estratégicos de esa zona con la estación del Tren Interurbano.

En un comunicado conjunto, la alcaldía y la Secretaría compartieron que en esa área de la capital mexicana se desplazan diariamente más de 233 mil personas, lo que ha generado saturación vial y dependencia del vehículo particular.

Según precisaron, el proyecto contempla la operación de dos circuitos dentro de Santa Fe con el objetivo de facilitar traslados más ágiles y accesibles, así como reducir el uso del automóvil, disminuir la congestión vehicular y mejorar la conectividad en la zona.

El sistema operará con autobuses eléctricos y contará con paradas seguras y señalizadas, aunque no precisaron datos sobre la fecha de inicio de operación, el número de unidades, la capacidad del sistema ni estimaciones sobre su impacto en la reducción de la congestión en Santa Fe.

La SEMOVI precisó que la demanda del Tren Interurbano ya supera los 66 mil usuarios diarios: “Evidenciando la necesidad de fortalecer su integración con sistemas de transporte local”.

El Tren Interurbano inició su construcción el 7 de julio de 2014, durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y comenzó a operar de forma parcial el 1 de septiembre de 2024, con un tramo que conectó el Estado de México con Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

El pasado 2 de febrero, en un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se habilitaron las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, con lo que el tren avanzó dentro de la Ciudad de México y se integró de manera directa con la Línea 1 del Metro, la Línea A y el Trolebús Elevado hacia Chalco.