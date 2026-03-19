Detienen a maestro acusado de grabar con celular bajo la falda de las alumnas de Prepa (Video)

Un profesor, de 52 años, fue detenido tras haber sido acusado por sus alumnas de grabarlas por debajo de la falda con un teléfono celular. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un profesor, de 52 años, fue detenido tras haber sido acusado por sus alumnas de grabarlas por debajo de la falda con un teléfono celular, en el Colegio Del Valle, ubicado en la calle Mier y Pesado, de la colonia Del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) precisó que sus uniformados realizaron la detención a petición del representante legal del colegio, luego de que varias estudiantes identificaron al docente y lo denunciaron por estos hechos ocurridos dentro del salón de clases.

En una tarjeta informativa, indicó que tras el señalamiento los policías intervinieron y aseguraron al hombre, quien fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes para deslindar su responsabilidad.

La #SSC informa:



A petición del representante legal de un colegio de educación media superior, ubicado en las calles Mier y Pesado, de la colonia #DelValleNorte, en @BJAlcaldia, policías de la #SSC detuvieron a un profesor que fue señalado por varias alumnas como posible… pic.twitter.com/GoBUHjPg0i — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 19, 2026

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer en su cuenta de X un video tomado por una de las alumnas como prueba del abuso. En las imágenes, grabadas desde un punto frente al pizarrón, se observa a una estudiante de pie junto al escritorio del profesor, quien permanece sentado.

https://x.com/c4jimenez/status/2034483352300831193

Durante la grabación se señala con un círculo rojo un objeto a la altura del pie del maestro que, de acuerdo con lo que se aprecia, corresponde a un teléfono celular colocado por debajo de la falda de la alumna.

En la misma publicación, el periodista identificó al detenido como Enrique “N”, profesor del mismo plantel.

Proceso contactó al Colegio del Valle para conocer si la institución ya tiene un pronunciamiento sobre lo ocurrido; sin embargo, al cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.