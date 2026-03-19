Inauguran el Jardín de Lluvia Coapan; busca aliviar escasez e inundaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el Jardín de Lluvia Coapan en la colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, en las inmediaciones del Estadio Banorte.

Este 19 de marzo, la mandataria se presentó en el Circuito Estadio Azteca y desde ahí sostuvo que las obras en el entorno del estadio no se limitan a la preparación del evento deportivo: “Para nosotros, el Mundial es un acelerador de obras, obras que van a durar para la población por mucho tiempo”.

La jefa de Gobierno afirmó que el Jardín de Lluvia forma parte de un cambio en el modelo de gestión del agua en la ciudad, orientado a la infiltración de agua de lluvia en el subsuelo para atender tanto inundaciones como escasez.

También precisó que la obra implicó una inversión de 22 millones de pesos y que beneficiará a más de 40 mil habitantes. Añadió que en la zona se rehabilitaron siete pozos, con los que se recuperan más de 9 millones de litros de agua diarios en beneficio de 95 mil personas

Durante el acto, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Seguagua) presentó un video con el que explicó que el sistema permite infiltrar hasta 1.3 millones de litros de agua de lluvia al día en el jardín y, en conjunto con infraestructura adicional, más de 10 millones de litros mediante un esquema de captación, filtración, almacenamiento e infiltración al subsuelo.

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, agregó que el proyecto incluye colectores pluviales y dos tanques de regulación con capacidades de 5 mil 500 y 3 mil 500 metros cúbicos, lo que conforma un sistema hidráulico con capacidad superior a los 10 mil metros cúbicos.

Según el funcionario, la rehabilitación de los pozos permitió incrementar en alrededor de 100 litros por segundo la producción de agua y ampliar el suministro de aproximadamente 10 a 22 horas diarias en la zona intervenida.

La obra forma parte del programa “Acupuntura Hídrica”, con el que el gobierno capitalino prevé intervenir 160 puntos en la ciudad durante este año para incrementar la infiltración de agua de lluvia.

Protesta social y disputas por el territorio en Santa Úrsula

En recorridos realizados entre febrero y marzo, Proceso corroboró que habitantes del pueblo originario de Santa Úrsula y de colonias aledañas mantuvieron un seguimiento constante de las obras en las inmediaciones.

En conversaciones con este medio, vecinos señalaron que el Gobierno de la Ciudad de México no ha llevado a cabo consultas públicas que consideren válidas para este tipo de obras.

Una mujer que solicitó el anonimato calificó las intervenciones como un “maquillaje” y sostuvo que no atienden las problemáticas estructurales de la comunidad ni benefician a la población histórica de la zona.

Entre los señalamientos recurrentes aparecen la escasez de agua, las afectaciones a la vida cotidiana derivadas de meses de obras y la falta de reconocimiento del carácter de pueblo originario.

En entrevista, Rubén Ramírez, autoridad del pueblo de Santa Úrsula, indicó que una de las principales inconformidades está relacionada con el consumo de agua del estadio y su impacto en el abasto para los habitantes.

Mientras, el espacio público inmediato al estadio se convirtió en un punto de expresión de estas inconformidades.

En el bajo puente se desarrollan, desde hace más de dos meses, protestas dominicales que incluyen retas de futbol antimundialista y acciones de intervención sobre la publicidad instalada en la zona con motivo del torneo.

Durante dichas movilizaciones, habitantes intervinieron muros, lonas y publicidad vinculada al Mundial para colocar mensajes de inconformidad.

En un muro se pintó la frase: “Mientras tú gritas gol, otros gritan por sus desaparecidos”.

En una lona instalada sobre la estructura vial se incorporaron exigencias como acceso a vivienda, regulación de plataformas de alquiler, reducción de la jornada laboral y “justicia para lxs desaparecidxs”.

Las campañas publicitarias de la marca Coca-Cola con jugadores de la selección mexicana también fueron alteradas en estas jornadas. En estos espectaculares, los inconformes incorporaron frases como “El agua es un derecho, no una mercancía” y “México resiste, el Mundial despojo”.

Tras cada intervención, los anuncios fueron retirados o sustituidos por nuevas piezas, en un ciclo que se ha repetido conforme continúan las protestas.